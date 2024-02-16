Свыше 750 млн потратят на работу общественного транспорта в Барнауле в 2024 году

В общей сложности на маршруты выйдут 10 новых трамваев и 41 недавно купленный автобус

16 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Новые автобусы, которые поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

В 2024 году на организацию пассажироперевозок в Барнауле предусмотрено 752,2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы, об этом в ходе расширенного заседания рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Валерий Ведяшкин.

Так, на работу электротранспорта выделили 326,1 млн рублей, а на автотранспорт – 426,1 млн. Ведяшкин отметил, что новые трамваи и автобусы будут оснащать электронной системой оплаты проезда.

Председатель также напомнил, что в прошлом году город заключил муниципальные контракты с перевозчиками сроком более чем на три года. Такой подход позволит компаниям планировать свою работу на более длительный период и принимать участие в программах лизинга для обновления автопарка.

"Так, в текущем году перевозчиками планируется приобрести 17 автобусов разной вместимости", – отметил он.Ведяшкин подчеркнул, что в 2023 году для Барнаула закупили 10 трамваев и 41 автобус. Глава фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов напомнил, что на базе МУП "Горэлектротранс" организуют автобусную колонну, куда войдут новые автобусы.