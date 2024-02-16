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Свыше 750 млн потратят на работу общественного транспорта в Барнауле в 2024 году

В общей сложности на маршруты выйдут 10 новых трамваев и 41 недавно купленный автобус

16 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Новые автобусы, которые поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22
Новые автобусы, которые поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

В 2024 году на организацию пассажироперевозок в Барнауле предусмотрено 752,2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы, об этом в ходе расширенного заседания рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Валерий Ведяшкин.

Так, на работу электротранспорта выделили 326,1 млн рублей, а на автотранспорт – 426,1 млн. Ведяшкин отметил, что новые трамваи и автобусы будут оснащать электронной системой оплаты проезда.

Председатель также напомнил, что в прошлом году город заключил муниципальные контракты с перевозчиками сроком более чем на три года. Такой подход позволит компаниям планировать свою работу на более длительный период и принимать участие в программах лизинга для обновления автопарка.

"Так, в текущем году перевозчиками планируется приобрести 17 автобусов разной вместимости", – отметил он.Ведяшкин подчеркнул, что в 2023 году для Барнаула закупили 10 трамваев и 41 автобус. Глава фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов напомнил, что на базе МУП "Горэлектротранс" организуют автобусную колонну, куда войдут новые автобусы.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 18

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Гость

07:37:02 16-02-2024

Так вроде эти миллионы на трамваи и автобусы были потрачены в 2024 году? Или теперь ер будет лет 5 их включать в реляции?

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Гость

07:57:04 16-02-2024

Гость (07:37:02 16-02-2024) Так вроде эти миллионы на трамваи и автобусы были потрачены ... ну вроде трамваи то уже все? ) так что деньги на ветер...уже освоены и коттеджи построены

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Гость

08:26:17 16-02-2024

Гость (07:57:04 16-02-2024) ну вроде трамваи то уже все? ) так что деньги на ветер...уже... Что всё? Что с ними всё? Ездят по городу.

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Гость

09:26:56 16-02-2024

Гость (08:26:17 16-02-2024) Что всё? Что с ними всё? Ездят по городу.... В количестве скольки? Все десять, как обещано было к 15 февраля, или в количестве трех, а то и меньше, с учетом того, что они уже несколько раз в аварии попадали? Что-то победных реляций о том, что 15 числа, то есть вчера, все десять трамваев таки вышли на улицы, видно не было.

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Гость

08:09:52 16-02-2024

Гость (07:37:02 16-02-2024) Так вроде эти миллионы на трамваи и автобусы были потрачены ... Потрачены ещё в 2023!!!

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Гость

08:45:57 16-02-2024

Гость (08:09:52 16-02-2024) Потрачены ещё в 2023!!!... Пардон-те! Опис(Ь)ка вышла!!!

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Чучмек

08:34:19 16-02-2024

Гость (07:37:02 16-02-2024) Так вроде эти миллионы на трамваи и автобусы были потрачены ... 752,2 млн - это субсидии, которые будут выделены перевозчикам. 326,1 млн Горэлектротрансу, а 426,1 млн - автобусникам-частникам

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Гость

08:45:08 16-02-2024

Чучмек (08:34:19 16-02-2024) 752,2 млн - это субсидии, которые будут выделены перевозчик... Частникам за что такие субсидии? Льготники столько не накатывают.

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Чучмек

08:56:06 16-02-2024

Гость (08:45:08 16-02-2024) Чучмек (08:34:19 16-02-2024) 752,2 млн - это субсидии... Вопрос не ко мне, а к администрации города. Частные перевозчики в Барнауле получают многомиллионные субсидии из бюджета. Информация о размере этих субсидий имеется на сайте госзакупок

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Афиноген

08:33:42 16-02-2024

Нам зачем знать про эти миллионы ,мы хотим видеть их в действии,чтобы не стоять часами на остановках.А то деньги выделяют ,а воз и ныне там.

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Гость

09:09:07 16-02-2024

Так. Ниче непонятно. 41 автобус закупили в 2023. Сейчас, на минуточку, вторая половина февраля 24. Эти автобусы где? Или их, как трамваи, надо будет еще годик подождать? А там, глядишь, зап. частей лишатся, стоя непонятно где, или вообще развалятся, и можно будет развести руками, что мол, извиняйте. не срослось?

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Гость

09:56:32 16-02-2024

Потратить то эти миллионы, конечно всякие шеломенцевы потратят, это никто не сомневается. А когда общественный транспорт будет на остановках чаще чем раз в час-полчаса не переполненный?

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1

11:42:59 16-02-2024

Пипец, супер менеджеры. Транспортную проблему решить годами не могут.

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Дон

11:59:49 16-02-2024

Надеюсь запустят линию по маршруту 144 и 60

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Гость

12:10:51 16-02-2024

Миллионы потратят,а улучшений не будет

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Александр

15:57:27 16-02-2024

Где новые трамваи по маршруту 1, утром ни первого а иногда и второго утром не дождаться , второй переполнен как килька в консервной банке и нету кондуктора а ездят древние трамваи инвалиды из ссср

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Гость

17:08:46 16-02-2024

Александр (15:57:27 16-02-2024) Где новые трамваи по маршруту 1, утром ни первого а иногда и... Так вот и скажите спасибо этим инвалидам из ссср

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Виктор.

22:56:41 16-02-2024

А где 29 маршрут? Все только на бумаге. Ни уехать, ни приехать!!! Почему должны ехать на работу с пересадками на Спартаке? Дибилизм!!! Губернатору и мэру так бы поездить.🥶

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