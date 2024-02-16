Свыше 750 млн потратят на работу общественного транспорта в Барнауле в 2024 году
В общей сложности на маршруты выйдут 10 новых трамваев и 41 недавно купленный автобус
16 февраля 2024, 07:15, ИА Амител
В 2024 году на организацию пассажироперевозок в Барнауле предусмотрено 752,2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы, об этом в ходе расширенного заседания рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Валерий Ведяшкин.
Так, на работу электротранспорта выделили 326,1 млн рублей, а на автотранспорт – 426,1 млн. Ведяшкин отметил, что новые трамваи и автобусы будут оснащать электронной системой оплаты проезда.
Председатель также напомнил, что в прошлом году город заключил муниципальные контракты с перевозчиками сроком более чем на три года. Такой подход позволит компаниям планировать свою работу на более длительный период и принимать участие в программах лизинга для обновления автопарка.
"Так, в текущем году перевозчиками планируется приобрести 17 автобусов разной вместимости", – отметил он.Ведяшкин подчеркнул, что в 2023 году для Барнаула закупили 10 трамваев и 41 автобус. Глава фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов напомнил, что на базе МУП "Горэлектротранс" организуют автобусную колонну, куда войдут новые автобусы.
07:37:02 16-02-2024
Так вроде эти миллионы на трамваи и автобусы были потрачены в 2024 году? Или теперь ер будет лет 5 их включать в реляции?
07:57:04 16-02-2024
Гость (07:37:02 16-02-2024) Так вроде эти миллионы на трамваи и автобусы были потрачены ... ну вроде трамваи то уже все? ) так что деньги на ветер...уже освоены и коттеджи построены
08:26:17 16-02-2024
Гость (07:57:04 16-02-2024) ну вроде трамваи то уже все? ) так что деньги на ветер...уже... Что всё? Что с ними всё? Ездят по городу.
09:26:56 16-02-2024
Гость (08:26:17 16-02-2024) Что всё? Что с ними всё? Ездят по городу.... В количестве скольки? Все десять, как обещано было к 15 февраля, или в количестве трех, а то и меньше, с учетом того, что они уже несколько раз в аварии попадали? Что-то победных реляций о том, что 15 числа, то есть вчера, все десять трамваев таки вышли на улицы, видно не было.
08:09:52 16-02-2024
Гость (07:37:02 16-02-2024) Так вроде эти миллионы на трамваи и автобусы были потрачены ... Потрачены ещё в 2023!!!
08:45:57 16-02-2024
Гость (08:09:52 16-02-2024) Потрачены ещё в 2023!!!... Пардон-те! Опис(Ь)ка вышла!!!
08:34:19 16-02-2024
Гость (07:37:02 16-02-2024) Так вроде эти миллионы на трамваи и автобусы были потрачены ... 752,2 млн - это субсидии, которые будут выделены перевозчикам. 326,1 млн Горэлектротрансу, а 426,1 млн - автобусникам-частникам
08:45:08 16-02-2024
Чучмек (08:34:19 16-02-2024) 752,2 млн - это субсидии, которые будут выделены перевозчик... Частникам за что такие субсидии? Льготники столько не накатывают.
08:56:06 16-02-2024
Гость (08:45:08 16-02-2024) Чучмек (08:34:19 16-02-2024) 752,2 млн - это субсидии... Вопрос не ко мне, а к администрации города. Частные перевозчики в Барнауле получают многомиллионные субсидии из бюджета. Информация о размере этих субсидий имеется на сайте госзакупок
08:33:42 16-02-2024
Нам зачем знать про эти миллионы ,мы хотим видеть их в действии,чтобы не стоять часами на остановках.А то деньги выделяют ,а воз и ныне там.
09:09:07 16-02-2024
Так. Ниче непонятно. 41 автобус закупили в 2023. Сейчас, на минуточку, вторая половина февраля 24. Эти автобусы где? Или их, как трамваи, надо будет еще годик подождать? А там, глядишь, зап. частей лишатся, стоя непонятно где, или вообще развалятся, и можно будет развести руками, что мол, извиняйте. не срослось?
09:56:32 16-02-2024
Потратить то эти миллионы, конечно всякие шеломенцевы потратят, это никто не сомневается. А когда общественный транспорт будет на остановках чаще чем раз в час-полчаса не переполненный?
11:42:59 16-02-2024
Пипец, супер менеджеры. Транспортную проблему решить годами не могут.
11:59:49 16-02-2024
Надеюсь запустят линию по маршруту 144 и 60
12:10:51 16-02-2024
Миллионы потратят,а улучшений не будет
15:57:27 16-02-2024
Где новые трамваи по маршруту 1, утром ни первого а иногда и второго утром не дождаться , второй переполнен как килька в консервной банке и нету кондуктора а ездят древние трамваи инвалиды из ссср
17:08:46 16-02-2024
Александр (15:57:27 16-02-2024) Где новые трамваи по маршруту 1, утром ни первого а иногда и... Так вот и скажите спасибо этим инвалидам из ссср
22:56:41 16-02-2024
А где 29 маршрут? Все только на бумаге. Ни уехать, ни приехать!!! Почему должны ехать на работу с пересадками на Спартаке? Дибилизм!!! Губернатору и мэру так бы поездить.🥶