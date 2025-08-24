Сын кровожадного маньяка Чикатило "воскрес" на Украине

Ранее в соцсетях распространялась информация о гибели мужчины

24 августа 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: кадр из выпуска "Говорим и показываем" на НТВ

Юрий Чикатило, сын печально известного советского серийного убийцы Андрея Чикатило, оказался в центре скандала, связанного с уклонением от мобилизации на Украине, и на самом деле оказался жив, сообщает РБК.

Согласно данным Слободского территориального центра комплектования (ТЦК) Харькова, мужчина систематически нарушал правила воинского учета, хотя сам отрицает факт уклонения.

Ранее в украинских СМИ и соцсетях распространялась информация, что Юрий Чикатило был мобилизован в октябре 2022 года, затем признан пропавшим без вести, а позже – погибшим в Харьковской области. Однако в ТЦК опровергли эти сведения, подчеркнув, что он никогда не служил в ВСУ.

В интервью изданию "Суспiльне" Юрий Чикатило заявил, что не уклонялся от службы и своевременно обновлял данные в военкомате. Ссылаясь на хронические заболевания, он утверждает, что не планирует мобилизоваться. В настоящее время решается вопрос о его повторном медицинском освидетельствовании.

Напомним, что его отец, Андрей Чикатило, был признан виновным в совершении 53 убийств (по официальным данным) в период с 1978 по 1990 год. После громкого суда он был расстрелян в 1994 году.