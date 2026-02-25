T2 расширила сеть и ускорила мобильный интернет в Алтайском крае

Оператор за прошлый год усилил 4G в городах региона и впервые подключил к сети десятки малых сел

25 февраля 2026, 16:10, ИА Амител

Базовая станция / Фото: пресс-служба Т2

T2 подвела итоги прошлого года в Алтайском крае и сообщила о масштабном обновлении сети. Компания увеличила число базовых станций на 20%, расширила полосу частот для 4G (4 Джи) в трех городах региона и усилила покрытие в Барнауле. Связь оператора впервые появилась в 40 небольших селах, где ранее не работал устойчивый сигнал ни одного провайдера.

Обновление инфраструктуры в городах

В течение 2025 года T2 продолжила развитие сети в Барнауле, несмотря на действующие внешние ограничения. Новые базовые станции установили на улицах Аносова, Балтийской, Власихинской, Лазурной, Партизанской, Северо-Западной и других участках города. После окончательного снятия ограничений горожане смогут в полной мере оценить рост скоростей мобильного интернета.

В Бийске, Рубцовске и Новоалтайске оператор увеличил скорость 4G за счет рефарминга — перераспределения частот от устаревших технологий в пользу более современного стандарта. В результате средняя скорость передачи данных у пользователей 4G-устройств выросла примерно на 30%. При этом абонентам не потребовалось менять смартфоны или подключать дополнительные услуги.

Благодаря расширению частотного спектра и росту емкости сети клиенты получили возможность комфортнее смотреть видео онлайн, быстрее скачивать крупные файлы и активнее пользоваться цифровыми сервисами.

Связь для малых населенных пунктов

Отдельное внимание компания уделила небольшим селам. T2 впервые обеспечила стабильной связью 40 населенных пунктов Алтайского края с численностью от 100 до 500 человек. Среди них — Ветелки Алейского района, Талица и Тундриха Залесовского района, Дубровино и Грановка Романовского района, Большая Шелковка и Вторые Коростели Рубцовского района, Валовой Кордон Угловского района, Коробейниково Шипуновского района.

В большинстве сел установили отечественное телеком-оборудование "Булат", которое поддерживает стандарты 2G и 4G. Жители получили устойчивую голосовую связь и доступ к мобильному интернету.

Кроме того, оператор запустил технологию Voice over Wi-Fi (Войс овер Вай-Фай), или VoWiFi. Сервис позволяет совершать звонки по Wi-Fi в местах со слабым мобильным сигналом — в зданиях с толстыми стенами, подвалах, многоэтажных домах и даже за пределами России.

Для внедрения технологии компания обновила системы голосовой и пакетной коммутации. Это сократило время соединения между устройствами. Звонки через VoWiFi не требуют доплаты и тарифицируются как обычный голосовой трафик.

