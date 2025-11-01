T2 запустила для абонентов на Алтае робота, который сам отвечает на спам-звонки

"Голосовой ассистент" работает бесплатно и помогает защититься от нежелательных вызовов и мошенников

Компания T2 запустила в Алтайском крае и Республике Алтай интеллектуальный сервис "Голосовой ассистент". Услуга доступна всем абонентам бесплатно и предназначена для защиты от нежелательных звонков и мошеннических вызовов.

"Голосовой ассистент" – умный помощник, который отвечает на звонки вместо пользователя. Он автоматически фильтрует подозрительные вызовы и экономит время абонентов. Если клиент не может ответить или не хочет брать трубку с неизвестного номера, сервис принимает вызов сам, а затем отправляет пользователю текстовую расшифровку разговора и аудиозапись – в приложение T2 или в виде СМС.

Настроить работу помощника можно в разделе Safewall* мобильного приложения (на выбор доступны мужской или женский голос ассистента). Там же можно отключить услугу.

Компания отмечает, что "Голосовой ассистент" доступен всем новым и действующим абонентам. Для подключения не требуется никаких дополнительных действий – сервис активируется автоматически.

Таким образом, оператор планирует повысить уровень цифровой безопасности и защитить клиентов от навязчивого спама.

*T2 – "Тэ2"; Safewall – "Сейфуол"

