T2 запустила для абонентов на Алтае робота, который сам отвечает на спам-звонки
"Голосовой ассистент" работает бесплатно и помогает защититься от нежелательных вызовов и мошенников
01 ноября 2025, 11:00
Компания T2 запустила в Алтайском крае и Республике Алтай интеллектуальный сервис "Голосовой ассистент". Услуга доступна всем абонентам бесплатно и предназначена для защиты от нежелательных звонков и мошеннических вызовов.
"Голосовой ассистент" – умный помощник, который отвечает на звонки вместо пользователя. Он автоматически фильтрует подозрительные вызовы и экономит время абонентов. Если клиент не может ответить или не хочет брать трубку с неизвестного номера, сервис принимает вызов сам, а затем отправляет пользователю текстовую расшифровку разговора и аудиозапись – в приложение T2 или в виде СМС.
Настроить работу помощника можно в разделе Safewall* мобильного приложения (на выбор доступны мужской или женский голос ассистента). Там же можно отключить услугу.
Компания отмечает, что "Голосовой ассистент" доступен всем новым и действующим абонентам. Для подключения не требуется никаких дополнительных действий – сервис активируется автоматически.
Таким образом, оператор планирует повысить уровень цифровой безопасности и защитить клиентов от навязчивого спама.
*T2 – "Тэ2"; Safewall – "Сейфуол"Реклама
11:12:37 01-11-2025
Т2 лучший оператор, на мой взгляд
11:46:39 01-11-2025
А можно просто возможность звонить и интернет в 30км от Барнаула?
12:16:03 01-11-2025
Гость (11:46:39 01-11-2025) А можно просто возможность звонить и интернет в 30км от Барн... Лучше в самом Барнауле)
13:38:55 01-11-2025
Гость (12:16:03 01-11-2025) Лучше в самом Барнауле) ... В Барнауле опасно
10:16:09 02-11-2025
Гость (11:46:39 01-11-2025) А можно просто возможность звонить и интернет в 30км от Барн... Недавно уходил с билайна и в причине указал отсутствие связи в 30 км от Барнаула. Тальменский район, если измерять на прямую как раз на этом расстоянии. А там связи никогда не было.
12:11:54 01-11-2025
А оно надо - лишние СМС-ки с большим текстом? В Пчелайне стали просто отрубать спамзвонки, наконец-то.