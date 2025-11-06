"Так и сделаем". Путин одобрил предложение объявить 2026-й Годом единства народов России
Российский лидер поручил подготовить проекты соответствующих решений
06 ноября 2025, 08:26, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2026-й Годом единства народов России. С такой инициативой выступил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов на совете по межнациональным отношениям, который состоялся 5 ноября. Об этом сообщает kremlin.ru.
Кузнецов выдвинул предложение, отметив важность прошедшего 4 ноября Дня народного единства. Он подчеркнул, что от мира и согласия между народами зависит процветание России. Атаман также выразил уверенность, что идею поддержат большинство россиян:
«От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать предложение совета [атаманов ВсКО] и рассмотреть возможность объявить следующий, 2026 год Годом единства народов России», – отметил Кузнецов.
Президент одобрил предложение атамана:
«Давайте мы так и сделаем», – отреагировал Путин.
Российский лидер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.
Напомним, 2025-й Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. Президент отметил, что это дань уважения всем, кто защищал Родину в разные исторические эпохи.
08:33:05 06-11-2025
Проектом единство не сотворишь.
09:24:44 06-11-2025
Гость (08:33:05 06-11-2025) Проектом единство не сотворишь.... Бумага все стерпит
09:24:46 06-11-2025
Гость (08:33:05 06-11-2025) Проектом единство не сотворишь....
И одобрением тоже.
09:09:12 06-11-2025
А он не хочет для начала рассказать некторым гражданам, что Тыва, скажем - это тоже РФ?
09:41:31 06-11-2025
Гость (09:09:12 06-11-2025) А он не хочет для начала рассказать некторым гражданам, что ...
Ещё скажите, что Чечня живёт по законам РФ как все остальные регионы
09:58:13 06-11-2025
Гость (09:41:31 06-11-2025) Ещё скажите, что Чечня живёт по законам РФ как все остал... Ой... То есть вы вот сейчас прямо тут говорите, что у нас регионы, включая Чечню, - это не РФ?) Ну что, у меня для вас плохие новости, сколько у нас сейчас дают за экстремизм?..
11:12:11 06-11-2025
Гость (09:58:13 06-11-2025) Ой... То есть вы вот сейчас прямо тут говорите, что у нас ре...
Нынче иногент звучит гордо
09:12:22 06-11-2025
Москва и Барнаул едины! Даешь Барнаулу зарплату Москвы!
09:15:38 06-11-2025
И это при классовом расслоении общества?
09:37:57 06-11-2025
Александр (09:15:38 06-11-2025) И это при классовом расслоении общества? ... Чубайс, мне не товаришь и многие тоже.
11:31:11 06-11-2025
Гость (09:37:57 06-11-2025) Чубайс, мне не товаришь и многие тоже.... Не, ну финансово можно объединиться с чубайсом. Типа твои деньки - мои деньги; мои деньги - твои деньги...)))
09:30:50 06-11-2025
Объявлено-сделано )
09:31:51 06-11-2025
Силой мил не будешь...
13:00:22 06-11-2025
Гость (09:31:51 06-11-2025) Силой мил не будешь...... Да вот как-то получается у них быть)))) и уже много лет…
13:01:59 06-11-2025
С кем единство-то? С ротенбергами, вексельбергами и прочими абрамовичами? Самим-то не смешно?