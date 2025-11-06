Российский лидер поручил подготовить проекты соответствующих решений

06 ноября 2025, 08:26, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2026-й Годом единства народов России. С такой инициативой выступил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов на совете по межнациональным отношениям, который состоялся 5 ноября. Об этом сообщает kremlin.ru.

Кузнецов выдвинул предложение, отметив важность прошедшего 4 ноября Дня народного единства. Он подчеркнул, что от мира и согласия между народами зависит процветание России. Атаман также выразил уверенность, что идею поддержат большинство россиян:

«От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать предложение совета [атаманов ВсКО] и рассмотреть возможность объявить следующий, 2026 год Годом единства народов России», – отметил Кузнецов.

Президент одобрил предложение атамана:

«Давайте мы так и сделаем», – отреагировал Путин.

Российский лидер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

Напомним, 2025-й Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. Президент отметил, что это дань уважения всем, кто защищал Родину в разные исторические эпохи.