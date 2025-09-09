Такой день. Режим повышенной готовности на Алтае и отопительный сезон

О главных событиях региона за 9 сентября

09 сентября 2025, 23:30, ИА Амител

В Алтайском крае введен режим повышенной готовности на территории пяти муниципалитетов из-за угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с закрытием полигона твердых коммунальных отходов в Первомайском районе. Режим повышенной готовности введен для предотвращения возможной ЧС в сфере экологии. Теперь отходы из перечисленных муниципалитетов будут направляться для захоронения на барнаульский городской полигон, расположенный на проспекте Космонавтов.

В Барнауле с 15 сентября планируют начать подачу тепла в социальные организации. На сегодняшний день все магистральные и большинство внутриквартальных теплосетей заполнены, на 16% заполнены системы в многоквартирных жилых домах. Полное заполнение систем в МКД планируется завершить к 12 сентября.

В Барнауле в среду, 10 сентября, на Павловском тракте начнется заключительный этап ремонтных работ на участке от проезда Северного Власихинского до улицы Солнечная Поляна. С 22:00 частично ограничат движение транспорта по двум полосам.