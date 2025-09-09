НОВОСТИОбщество

Подачу тепла в Барнауле планируют начать с 15 сентября

С 22 сентября по заявкам жителей приступят к запуску отопления в жилые дома

09 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле с 15 сентября планируют начать подачу тепла в социальные организации, сообщает мэрия.

«На сегодняшний день все магистральные и большинство внутриквартальных теплосетей заполнены, на 16% заполнены системы в многоквартирных жилых домах. Полное заполнение систем в МКД планируется завершить к 12 сентября», – отметили власти города.

С 15 сентября по заявкам начнется подача тепла в здания социальных объектов.

С 22 сентября по заявкам жителей приступят к запуску отопления в жилых домах.Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать подготовку к запуску отопления на особом контроле.

«Коммунальные службы должны завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону до 15 сентября», – подчеркнул глава города.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября, а завершился 5 мая 2025 года.

Источник: Telegram-канал Виктора Томенко

Томенко: в рамках подготовки к отопительному сезону на Алтае потратят 4,9 млрд рублей

Главная задача служб и ведомств — сделать так, чтобы зима прошла для жителей края спокойно вне зависимости от погодных условий
Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

13:24:25 09-09-2025

Готовим кошельки расчехлять, граждане!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:13 09-09-2025

А если на улице будет +15°? Придётся выпускать ненужное и недёшевое тепло в форточку?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:15:19 09-09-2025

Гость (14:13:13 09-09-2025) А если на улице будет +15°? Придётся выпускать ненужное и не... накапливайте.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:07:24 11-09-2025

Гость (14:13:13 09-09-2025) А если на улице будет +15°? Придётся выпускать ненужное и не... Батареи в квартире перекроешь и будешь радоваться.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:56 09-09-2025

По просьбе трудящихся!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:41 09-09-2025

15 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В БАРНАУЛЕ.
Ночи холодные уже, сырость на улице. Хорошо, дома и подвалы просохнут перед холодами.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:46 09-09-2025

Гость (14:47:41 09-09-2025) 15 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В БАРНАУЛЕ. Ночи... Поддерживаю!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:09:49 09-09-2025

а что не 10 июля?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:33 09-09-2025

Процесс заполнения системы отопления уже пошел. Постановление уже готовится в Администрации . На основании постановления управляшки будут 22 сентября подключать дома.

1. Ночи уже холодные, дома будут остывать и будет холодно.
2. Деньги это просто бумага, не жадничайте. А то те, кто сильно жадные, потом отдают миллионы мошенникам...
3 . Ну не купишь ты лишнюю бутылку, зато в квартире тепло, а начисления за сентябрь, октябрь все равно будут и никак их не проверишь.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:02 09-09-2025

Скорее бы включили отопление! Очень ждём! При чем здесь деньги? Речь идёт о ресурсе. Кого не устраивают цены - решайте проблемы с ценами на тепло, но не за счёт его отсутствия.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:08 11-09-2025

Гость (16:26:02 09-09-2025) Скорее бы включили отопление! Очень ждём! При чем здесь день... Они только о себе думают. Мозгов не хватает отключить батареи у себя в квартире а живут видимо в нищебродских чедлвейниках где счётчиков на отопление нет вот их жаба и душит. Их логика: если мне жарко в квартире, то отопления никому не надо

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:33 09-09-2025

Ооо, в нашем доме к Новому году включат т.к. жильцы все жадные и включать не дают. Печально! Зачем сделали по заявкам, включать надо всем одинаково

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

19:50:38 09-09-2025

Видимо со следующего года отопление будет круглогодично включено . Причем летом будет наивысшая температура теплоносителя. Весной же грн ют когда на улице +30

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:25:21 10-09-2025

А дома в городе готовы? Паспорта все уже нарисовали? Давайте сделаем это процесс публичными и по каждому дому опубликуем паспорт готовности, что сделано и кто паспорт подписал.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:29:36 10-09-2025

Гость (00:25:21 10-09-2025) А дома в городе готовы? Паспорта все уже нарисовали? Давайте... Вы немножечко отстаете... в ГИС ЖКХ и так вся эта информация есть, причем открыто не только по прописке, хотите - смотрите

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

08:32:37 10-09-2025

Что значит по заявкам? Чтобы в МКД запустить тепло нужно собрание собрать? Да у нас половина замерзнут насмерть, но удавятся... Пока было ТСЖ до конца октября каждый год шла война за отопление, успокаивалось только после официального обращение в инспекцию, что отопительный сезон официально начался, а тепла нет. Если по заявкам - это вообще идиотизм.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:31 11-09-2025

По ЗАЯВКАМ, ЭТО ПО ТЕЛЕФОНУ НА АВаРИЙНУЮ СЛУЖБУ УК, ЛИБО ПИСЬМЕННУЮ ПО ЭЛЕКТРОНКЕ В УПРАВЛЯШКУ. Как холодно станет, всем начнут включать. Все нга основании постановления Администрации города о начале отопительного сезона.

  0 Нравится
Ответить
