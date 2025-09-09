С 22 сентября по заявкам жителей приступят к запуску отопления в жилые дома

09 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Батарея, отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле с 15 сентября планируют начать подачу тепла в социальные организации, сообщает мэрия.

«На сегодняшний день все магистральные и большинство внутриквартальных теплосетей заполнены, на 16% заполнены системы в многоквартирных жилых домах. Полное заполнение систем в МКД планируется завершить к 12 сентября», – отметили власти города.

С 15 сентября по заявкам начнется подача тепла в здания социальных объектов.



С 22 сентября по заявкам жителей приступят к запуску отопления в жилых домах.Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать подготовку к запуску отопления на особом контроле.

«Коммунальные службы должны завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону до 15 сентября», – подчеркнул глава города.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября, а завершился 5 мая 2025 года.