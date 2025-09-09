Подачу тепла в Барнауле планируют начать с 15 сентября
С 22 сентября по заявкам жителей приступят к запуску отопления в жилые дома
09 сентября 2025, 12:00, ИА Амител
В Барнауле с 15 сентября планируют начать подачу тепла в социальные организации, сообщает мэрия.
«На сегодняшний день все магистральные и большинство внутриквартальных теплосетей заполнены, на 16% заполнены системы в многоквартирных жилых домах. Полное заполнение систем в МКД планируется завершить к 12 сентября», – отметили власти города.
С 15 сентября по заявкам начнется подача тепла в здания социальных объектов.
С 22 сентября по заявкам жителей приступят к запуску отопления в жилых домах.Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать подготовку к запуску отопления на особом контроле.
«Коммунальные службы должны завершить подготовку к предстоящему отопительному сезону до 15 сентября», – подчеркнул глава города.
Напомним, в 2024 году отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября, а завершился 5 мая 2025 года.
13:24:25 09-09-2025
Готовим кошельки расчехлять, граждане!
14:13:13 09-09-2025
А если на улице будет +15°? Придётся выпускать ненужное и недёшевое тепло в форточку?
14:15:19 09-09-2025
Гость (14:13:13 09-09-2025) А если на улице будет +15°? Придётся выпускать ненужное и не... накапливайте.
09:07:24 11-09-2025
Гость (14:13:13 09-09-2025) А если на улице будет +15°? Придётся выпускать ненужное и не... Батареи в квартире перекроешь и будешь радоваться.
14:13:56 09-09-2025
По просьбе трудящихся!
14:47:41 09-09-2025
15 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В БАРНАУЛЕ.
Ночи холодные уже, сырость на улице. Хорошо, дома и подвалы просохнут перед холодами.
15:28:46 09-09-2025
Гость (14:47:41 09-09-2025) 15 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В БАРНАУЛЕ. Ночи... Поддерживаю!
15:09:49 09-09-2025
а что не 10 июля?
15:48:33 09-09-2025
Процесс заполнения системы отопления уже пошел. Постановление уже готовится в Администрации . На основании постановления управляшки будут 22 сентября подключать дома.
1. Ночи уже холодные, дома будут остывать и будет холодно.
2. Деньги это просто бумага, не жадничайте. А то те, кто сильно жадные, потом отдают миллионы мошенникам...
3 . Ну не купишь ты лишнюю бутылку, зато в квартире тепло, а начисления за сентябрь, октябрь все равно будут и никак их не проверишь.
16:26:02 09-09-2025
Скорее бы включили отопление! Очень ждём! При чем здесь деньги? Речь идёт о ресурсе. Кого не устраивают цены - решайте проблемы с ценами на тепло, но не за счёт его отсутствия.
09:10:08 11-09-2025
Гость (16:26:02 09-09-2025) Скорее бы включили отопление! Очень ждём! При чем здесь день... Они только о себе думают. Мозгов не хватает отключить батареи у себя в квартире а живут видимо в нищебродских чедлвейниках где счётчиков на отопление нет вот их жаба и душит. Их логика: если мне жарко в квартире, то отопления никому не надо
18:22:33 09-09-2025
Ооо, в нашем доме к Новому году включат т.к. жильцы все жадные и включать не дают. Печально! Зачем сделали по заявкам, включать надо всем одинаково
19:50:38 09-09-2025
Видимо со следующего года отопление будет круглогодично включено . Причем летом будет наивысшая температура теплоносителя. Весной же грн ют когда на улице +30
00:25:21 10-09-2025
А дома в городе готовы? Паспорта все уже нарисовали? Давайте сделаем это процесс публичными и по каждому дому опубликуем паспорт готовности, что сделано и кто паспорт подписал.
08:29:36 10-09-2025
Гость (00:25:21 10-09-2025) А дома в городе готовы? Паспорта все уже нарисовали? Давайте... Вы немножечко отстаете... в ГИС ЖКХ и так вся эта информация есть, причем открыто не только по прописке, хотите - смотрите
08:32:37 10-09-2025
Что значит по заявкам? Чтобы в МКД запустить тепло нужно собрание собрать? Да у нас половина замерзнут насмерть, но удавятся... Пока было ТСЖ до конца октября каждый год шла война за отопление, успокаивалось только после официального обращение в инспекцию, что отопительный сезон официально начался, а тепла нет. Если по заявкам - это вообще идиотизм.
15:31:31 11-09-2025
По ЗАЯВКАМ, ЭТО ПО ТЕЛЕФОНУ НА АВаРИЙНУЮ СЛУЖБУ УК, ЛИБО ПИСЬМЕННУЮ ПО ЭЛЕКТРОНКЕ В УПРАВЛЯШКУ. Как холодно станет, всем начнут включать. Все нга основании постановления Администрации города о начале отопительного сезона.