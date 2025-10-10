Такой день. Строительство трехзвездочной гостиницы и территория за ТЦ "Европа"

О главных событиях региона за 10 октября

10 октября 2025, 23:50, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

В Рубцовске завершается подключение жилых домов к системе теплоснабжения. Как сообщили в СГК, до конца текущих суток тепло будет подано в четыре оставшихся многоквартирных дома. Все социально значимые объекты уже получают отопление.

На территории за ТЦ "Европа", в будущем парке 300-летия Барнаула, продолжаются работы по благоустройству. В настоящее время подрядная организация ООО "Ной", несмотря на снегопады, завершает укладку пешеходных дорожек, плитки и бесшовного резинового покрытия. Также ведется монтаж освещения, установку светильников начали накануне.

Четырехэтажную гостиницу на 30 номеров запроектировали на ул. Никитина, 80 (напротив городского планетария). Объект расположен в окружении исторических зданий, охранные зоны которых повлияли на внешний вид гостиницы. Так, ее предлагают возвести из кирпича темно-красного цвета, а фасады украсить французскими балконами. Эскизы здания презентовали на градсовете 9 октября. Как оценили проект члены комиссии – в материале amic.ru.