Такой день. Барнаул в рейтинге городов по зарплате и потепление на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 30 сентября

30 сентября 2024, 23:55, ИА Амител

Закат в лесу / Фото: unsplash.com

Барнаул занял 86-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат в 2024 году.

На процессе по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина начали рассматривать предпоследнее, десятое его убийство из одиннадцати. Жертвой тогда стала 17-летняя Анжела Бурдакова. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Потепление до +23 градусов ожидается в Алтайском крае 1 октября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, тепло задержится в регионе на два дня.