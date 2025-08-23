Такой день. Массовое ДТП в Барнауле и снижение цены сливочного масла

О главных событиях Алтайского края за 23 августа

23 августа 2025, 23:25, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Ребенок пострадал в массовой аварии с большегрузом на шоссе Ленточный Бор. В столкновении приняли участие четыре автомобиля – Volvo, Honda Freed, Volkswagen Touareg и Honda CR-V.

Травмы получил ребенок 2022 года рождения, который находился в CR-V, а также пассажирка Freed 1980 года рождения. Их доставили в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи. На месте образовалась пробка.

Здание для хранения автотранспорта построят в Барнауле на ул. Горской, 93в, в границах проспекта Космонавтов, улиц Горской и Солнечная Поляна. Разработкой занималась "Мастерская Владимира Золотова". Проект рассмотрели 21 августа на заседании градсовета города.

Сливочное масло подешевело на 22,43 рубля – теперь его стоимость составляет 1197,29 рубля за килограмм. Другие молочные продукты также немного снизились в цене. Цена творога сократилась на 3,85 рубля, стоимость молока и сметаны – на 5 и 38 копеек соответственно.