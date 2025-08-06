Такой день. Открытие "Алтайской регаты" и гибель восьмимесячной девочки

О главных событиях Алтайского края за 6 августа

06 августа 2025, 00:06, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

На барнаульском гребном канале 5 и 6 августа проходят международные спортивные соревнования на байдарках и каноэ "Алтайская регата. Кубок Костенко". Фотокорреспондент amic.ru запечатлела торжественное открытие мероприятия, на котором свою речь сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также последовавший за этим концерт группы DEMO.

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства восьмимесячной девочки в селе Березовка Рубцовского района. Подозреваемой оказалась ее мать – 42-летняя жительница населенного пункта.

В центральной части Барнаула с 8 по 10 августа ограничат подачу холодной воды. Такие меры связаны с запуском нового водовода на проспекте Социалистическом.