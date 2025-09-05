Такой день. Отопительный сезон и фейки о сборе биоматериала

Главное за 5 сентября

05 сентября 2025, 23:45, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула рассказали, когда начнется отопительный сезон. К заполнению систем отопления специалисты приступят 8 сентября. До 14 сентября планируется устранить повреждения, выявленные в ходе гидравлических испытаний, проведенных летом.

Руководство полигона твердых коммунальных отходов в селе Зудилово отказалось принимать машины регионального оператора "Экосоюз". В ситуацию вмешались алтайские власти. Маршруты вывоза мусора оперативно перераспределяются. Причина отказа в приеме автомобилей с мусором пока неизвестна.

В Алтайском крае пресекли волну фейков о сборе биоматериала во время прививок. Неизвестные массово рассылают сфабрикованные бланки от якобы Минздрава и Роспотребнадзора.

Надзорные органы предупреждают: цель подобной информации – дискредитировать систему профилактики, а также попытаться спровоцировать рост инфекционной заболеваемости.