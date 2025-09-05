Власти Барнаула рассказали, когда начнется отопительный сезон
С 8 сентября приступят к заполнению систем отопления
05 сентября 2025, 13:46, ИА Амител
В Барнауле по состоянию на 3 сентября получены акты готовности к отопительному периоду 2025/2026 года на 2380 многоквартирных домов из 2840, что составляет почти 84%, сообщает мэрия.
Получены акты готовности 100% муниципальных общеобразовательных школ, центров дополнительного образования, детских садов и спортивных объектов. Продолжается работа по получению актов готовности объектов культуры, здравоохранения.
С 8 сентября начнется заполнение систем отопления многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов для дальнейшего обеспечения планомерного запуска тепла.
«Дата начала отопительного периода будет определена позднее, в зависимости от погодных условий», – говорится в сообщении.
До 14 сентября планируется устранить повреждения, выявленные в ходе гидравлических испытаний, проведенных летом.
Напомним, в 2024 году отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября.
13:57:52 05-09-2025
Пора уже начинать заполнять систему и подавать отопление. Холодно будет с середины сентября.
14:17:22 05-09-2025
Гость (13:57:52 05-09-2025) Пора уже начинать заполнять систему и подавать отопление. Хо... Денег, если некуда девать, то купите себе обогревателей в каждую комнату и обогащайте Барнаульскую сетевую компанию.
19:00:54 05-09-2025
Гость (13:57:52 05-09-2025) Пора уже начинать заполнять систему и подавать отопление. Хо... У вас какая площадь квартиры что вы так ждёте отопления в квитанции?
10:29:13 08-09-2025
Гость (19:00:54 05-09-2025) У вас какая площадь квартиры что вы так ждёте отопления в кв... да какая разница какая площадь квартиры если человеку не комфортно! а у вас если большая и вам жалко деняк или не тяните то поменяйте на меньшую площадь
13:58:57 05-09-2025
чем раньше дадут тем больше в жару денег в квитанции начислят
15:00:16 05-09-2025
Гость (13:58:57 05-09-2025) чем раньше дадут тем больше в жару денег в квитанции начисля... Начинается! Из - за вас, жадных, мы должены мёрзнуть?
18:25:06 05-09-2025
Гость (15:00:16 05-09-2025) Начинается! Из - за вас, жадных, мы должены мёрзнуть?... Из за вас мерзлявых, мы должнв платить и угорать????
19:01:35 05-09-2025
Гость (15:00:16 05-09-2025) Начинается! Из - за вас, жадных, мы должены мёрзнуть?... У вас какая площадь квартиры что вы так ждёте отопления в квитанции?
01:24:53 10-09-2025
Гость (15:00:16 05-09-2025) Начинается! Из - за вас, жадных, мы должены мёрзнуть?... Обогреватель купи и включи
15:29:12 05-09-2025
Гость (13:58:57 05-09-2025) чем раньше дадут тем больше в жару денег в квитанции начисля... хохлы говорят - да и сколько там этой зимы.
но у них теплее климат.
14:18:46 05-09-2025
вам и так начислят и в октябре, и в жару, и не проверишь никак начисления....Ну не купишь лишнюю бутылку, зато тепло . И дома просыхают перед холодами.
18:27:37 05-09-2025
Гость (14:18:46 05-09-2025) вам и так начислят и в октябре, и в жару, и не проверишь ник... Кто про что а ты все о бутылках грезишь
14:36:26 05-09-2025
Сейчас коммуналка вырастет в 2.5 раза по сравнению с началом лета. Отопление половину коммуналки занимает.
07:44:02 06-09-2025
Гость (14:36:26 05-09-2025) Сейчас коммуналка вырастет в 2.5 раза по сравнению с началом...
А зачем покупать квартиру, которую не в состоянии содержать? Купи себе студию 16 кв и налаждайся полуторатысячными платежами. Или тебе и этого много? Надо 500 рублей, да?
01:27:01 10-09-2025
Гость (07:44:02 06-09-2025) А зачем покупать квартиру, которую не в состоянии содерж... Надо топку в плюс 20-30 и 3К в месяц за ненужную услугу от которой не можешь отказаться
14:39:52 05-09-2025
а почему не в августе - то? на улице всего 20+
14:50:32 05-09-2025
На улице еще плюсовая температура до 20 градусов. Уже заговорили о включении отопления . Одумайтесь!
16:01:28 05-09-2025
Гость (14:50:32 05-09-2025) На улице еще плюсовая температура до 20 градусов. Уже загово... Вы что думаете, что отопление вам 8 го же и подадут? Это длительный процесс, да авария какая нибудь случится. Хоть бы к октябрю - то дали. Заныли уже. Меньше пиво пейте и вонючими шашлыками закусывайте. На это вам денег не жалко
20:45:29 05-09-2025
Гость (16:01:28 05-09-2025) Вы что думаете, что отопление вам 8 го же и подадут? Эт... Вы это пенсионерам скажите, с учетом ,что субсидии теперь по новому рассчитываются.
01:27:49 10-09-2025
Гость (14:50:32 05-09-2025) На улице еще плюсовая температура до 20 градусов. Уже загово... Когда счетчиков не было такого рвения топить улицу в жару не было))
18:56:59 05-09-2025
Нищебродов-селян опять забомбило! А зачем вы приехали в город? Зачем накупили дорогих квартир, обслуживать которые вы не в состоянии? Уезжайте назад в свои села! Вам реально тут не рады!!!
07:20:10 06-09-2025
Гость (18:56:59 05-09-2025) Нищебродов-селян опять забомбило! А зачем вы приехали в горо... Не надо показывать свою этическую убогость.
07:49:23 06-09-2025
Гость (18:56:59 05-09-2025) Нищебродов-селян опять забомбило! А зачем вы приехали в горо... Значит селян домой? А что есть то будешь без селян? Про мигрантов то ,ничего не пишешь,вот кто будет мерзнуть или они богаты? Никогда не называй россиян нищебродами,сам таким будешь,это точно.
08:26:59 07-09-2025
Гость (07:49:23 06-09-2025) Значит селян домой? А что есть то будешь без селян? Про мигр... А причем тут мигранты, болезный? Все в кучу свалил. Не удивительно, плохое образование, дурная наследственность, вечная нищета!
14:47:30 07-09-2025
Гость (08:26:59 07-09-2025) А причем тут мигранты, болезный? Все в кучу свалил. Не удиви... Сам дурак
10:04:37 08-09-2025
Гость (18:25:06 05-09-2025) Из за вас мерзлявых, мы должнв платить и угорать????... слышь ты не мерзлявый! поживи на первом этаже не с солнечной стороны тогда будешь рот свой раскрывать когда поживешь в сырости и холоде
06:43:11 09-09-2025
Гость (10:04:37 08-09-2025) слышь ты не мерзлявый! поживи на первом этаже не с солнечной... Купите конвектор электрический с терморегулятором, поставьте в спальной комнате. Комфорт превыше каких-то денег, зато спать приятно.
На маркетплейсах много предложений.
06:54:03 09-09-2025
Гость (06:43:11 09-09-2025) Купите конвектор электрический с терморегулятором, поставьте... Назад в деревню к истокам уезжай, надоели уже. Нищеброды!
10:26:22 10-09-2025
Гость (06:43:11 09-09-2025) Купите конвектор электрический с терморегулятором, поставьте... почему я должен что то покупать? себе купите! живем как отсталое государство все еще от тец отопление..и роем весь город каждый год меняя трубы! ..когда в той же латвии про них уже забыли давно просто стоят во дворах газовые котельные причем от нашего же газа и включаются автоматически в зависимости от температуры и так же регулируется подача температуры тепла
17:37:15 08-09-2025
Аааа, богатеи если околели, езжайте в личный коттедж и отапливайтесь там хоть все лето, че же вы с нищебродами-то забыли в человейниках?)))Ато шашлыки они увидели...Сами то небось икру ложками трескают