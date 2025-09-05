С 8 сентября приступят к заполнению систем отопления

05 сентября 2025, 13:46, ИА Амител

Отопление / Фото: amic.ru

В Барнауле по состоянию на 3 сентября получены акты готовности к отопительному периоду 2025/2026 года на 2380 многоквартирных домов из 2840, что составляет почти 84%, сообщает мэрия.

Получены акты готовности 100% муниципальных общеобразовательных школ, центров дополнительного образования, детских садов и спортивных объектов. Продолжается работа по получению актов готовности объектов культуры, здравоохранения.

С 8 сентября начнется заполнение систем отопления многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов для дальнейшего обеспечения планомерного запуска тепла.

«Дата начала отопительного периода будет определена позднее, в зависимости от погодных условий», – говорится в сообщении.

До 14 сентября планируется устранить повреждения, выявленные в ходе гидравлических испытаний, проведенных летом.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон стартовал в Барнауле 16 сентября.