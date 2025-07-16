Такой день. Подробности убийства в Барнауле и грядущая жара на Алтае
О главных событиях региона за 16 июля
16 июля 2025, 23:31, ИА Амител
Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru
В Алтайский край на смену тучам и кратковременным дождям приходит знойная июльская жара. Согласно прогнозу синоптиков, столбики термометров поднимутся выше 30 градусов в ближайшие два дня.
Накануне в холодильнике одной из съемных квартир Барнаула обнаружили жуткую находку – расчлененные останки женщины. Сейчас все подозрения падают на супруга погибшей. Но следователям еще предстоит выяснить, как давно произошло преступление и кто спрятал тело.
Новогодний городок в Барнауле хотят перенести на площадь Свободы. Власти считают, что это позволит создать единое праздничное пространство – площадь Свободы, Мало-Тобольская и парк "Центральный".
06:13:14 17-07-2025
Очень плохая идея -убрать трамвайное кольцо с пл.Свободы. Как людям в возрасте добираться поздно вечером из филармонии после окончания концерта, хоть и небольшой, но будет проблема добираться до нескольких музеев, расположенных по ул.Ползунова от пр.Красноармейского до пл.Свободы.Пожилые люди уже лишены возможности добираться до стелы в Нагорном парке.
08:53:40 17-07-2025
Сделать остановку 55-го маршрута автобуса на площади Свободы, а то со Спартака нужно идти пешком до туркластера
09:09:46 17-07-2025
Гость (08:53:40 17-07-2025) Сделать остановку 55-го маршрута автобуса на площади Свободы... Так там будет пешеходная зона) И никакого транспорта вообще.