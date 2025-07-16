Такой день. Подробности убийства в Барнауле и грядущая жара на Алтае

О главных событиях региона за 16 июля

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

В Алтайский край на смену тучам и кратковременным дождям приходит знойная июльская жара. Согласно прогнозу синоптиков, столбики термометров поднимутся выше 30 градусов в ближайшие два дня.

Накануне в холодильнике одной из съемных квартир Барнаула обнаружили жуткую находку – расчлененные останки женщины. Сейчас все подозрения падают на супруга погибшей. Но следователям еще предстоит выяснить, как давно произошло преступление и кто спрятал тело.

Новогодний городок в Барнауле хотят перенести на площадь Свободы. Власти считают, что это позволит создать единое праздничное пространство – площадь Свободы, Мало-Тобольская и парк "Центральный".