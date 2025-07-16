Распилил и поместил в морозилку. В Барнауле раскрыли жуткие подробности убийства женщины

В совершении преступления подозревают бывшего мужа погибшей

16 июля 2025, 14:02, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Накануне в холодильнике одной из съемных квартир Барнаула обнаружили жуткую находку – расчлененные останки женщины. Сейчас все подозрения падают на супруга погибшей. Но следователям еще предстоит выяснить, как давно она погибла и кто спрятал тело. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

"Уехала на вахту"

Со слов знакомых 33-летней погибшей Илоны (имя изменено), она переехала в краевую столицу из Рубцовска. Ранее была судима за преступления, связанные с наркотиками и повреждением имущества. Родные в последний раз общались с ней в апреле. Тогда Илона написала родителям, что уезжает на вахту. Такое известие, вероятно, никого не удивило – искать женщину не стали.

Супругом Илоны был 34-летний Роландо. Несмотря на явный испанский акцент в имени, ничего общего с этой страной у мужчины нет. Однако у него тоже есть уголовное прошлое: судимости за грабеж и телесные повреждения, а также, по некоторым данным, за убийство.

Через месяц после "отъезда" Илоны на вахту, ее муж начал злоупотреблять алкоголем. При этом мужчина оправдывался тем, что они с Илоной решили расстаться. Кроме спиртного, он пытался утешить себя наркотическими средствами. На съемную квартиру, где жили супруги, часто приходили гости. Но в поведении хозяина не замечали ничего подозрительного.

Делал все с холодной головой

Однако вскоре ситуация изменилась: при очередном употреблении запрещенных веществ у него случилась передозировка. Мужчина скончался в гостях у своих знакомых. Факт смерти констатировали сотрудники скорой помощи. Полицейские, в свою очередь, нашли в его кармане ключи от квартиры и пошли туда искать наркотики.

"И вот когда они зашли, то обнаружили в холодильнике останки, упакованные в пищевую пленку. Парни-свидетели рассказывали, что он делал все как будто с холодной головой – разложил все так, чтобы останки вошли в холодильник. По всей видимости, с апреля там тело и лежало. Один из пацанов, который видел все своими глазами, сказал, что он еще долго не сможет заглядывать в холодильники", – рассказала одна из соседок мужчины.

Со слов очевидцев, на месте преступления нашли ножи и ножовку, с помощью которых мужчина, вероятно, распиливал тело.

Как сообщили изданию в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю, по факту произошедшего расследуется уголовное дело. В ведомстве также подтвердили, что подозреваемый в убийстве скончался. При этом ранее погибшая женщина не была заявлена как без вести пропавшая. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.