Распилил и поместил в морозилку. В Барнауле раскрыли жуткие подробности убийства женщины
В совершении преступления подозревают бывшего мужа погибшей
16 июля 2025, 14:02, ИА Амител
Накануне в холодильнике одной из съемных квартир Барнаула обнаружили жуткую находку – расчлененные останки женщины. Сейчас все подозрения падают на супруга погибшей. Но следователям еще предстоит выяснить, как давно она погибла и кто спрятал тело. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
Со слов знакомых 33-летней погибшей Илоны (имя изменено), она переехала в краевую столицу из Рубцовска. Ранее была судима за преступления, связанные с наркотиками и повреждением имущества. Родные в последний раз общались с ней в апреле. Тогда Илона написала родителям, что уезжает на вахту. Такое известие, вероятно, никого не удивило – искать женщину не стали.
Супругом Илоны был 34-летний Роландо. Несмотря на явный испанский акцент в имени, ничего общего с этой страной у мужчины нет. Однако у него тоже есть уголовное прошлое: судимости за грабеж и телесные повреждения, а также, по некоторым данным, за убийство.
Через месяц после "отъезда" Илоны на вахту, ее муж начал злоупотреблять алкоголем. При этом мужчина оправдывался тем, что они с Илоной решили расстаться. Кроме спиртного, он пытался утешить себя наркотическими средствами. На съемную квартиру, где жили супруги, часто приходили гости. Но в поведении хозяина не замечали ничего подозрительного.
Однако вскоре ситуация изменилась: при очередном употреблении запрещенных веществ у него случилась передозировка. Мужчина скончался в гостях у своих знакомых. Факт смерти констатировали сотрудники скорой помощи. Полицейские, в свою очередь, нашли в его кармане ключи от квартиры и пошли туда искать наркотики.
"И вот когда они зашли, то обнаружили в холодильнике останки, упакованные в пищевую пленку. Парни-свидетели рассказывали, что он делал все как будто с холодной головой – разложил все так, чтобы останки вошли в холодильник. По всей видимости, с апреля там тело и лежало. Один из пацанов, который видел все своими глазами, сказал, что он еще долго не сможет заглядывать в холодильники", – рассказала одна из соседок мужчины.
Со слов очевидцев, на месте преступления нашли ножи и ножовку, с помощью которых мужчина, вероятно, распиливал тело.
Как сообщили изданию в пресс-службе Следственного комитета по Алтайскому краю, по факту произошедшего расследуется уголовное дело. В ведомстве также подтвердили, что подозреваемый в убийстве скончался. При этом ранее погибшая женщина не была заявлена как без вести пропавшая. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
14:08:52 16-07-2025
Угадай город по описанию: сидельцы, наркота, алкоголь, смерть, убийство.
15:13:56 16-07-2025
узнаю любимый Рубцовск (14:08:52 16-07-2025) Угадай город по описанию: сидельцы, наркота, алкоголь, смерт... Если добавить расчленёнку, то однозначно - Питер.
14:30:45 17-07-2025
узнаю любимый Рубцовск (14:08:52 16-07-2025) Угадай город по описанию: сидельцы, наркота, алкоголь, смерт... СПб - не?
14:12:36 16-07-2025
общество избавилось от 2-х ненужных отрыжек, без вмешательства. спасибо
14:39:10 16-07-2025
Это Рубчик, детка!
18:14:37 16-07-2025
Гость (14:39:10 16-07-2025) Это Рубчик, детка!... Причем здесь Рубчик, если все случилось в Барнауле?
15:24:48 16-07-2025
В Рубцовске перед выходом из дома сильней завязывают шнурки на обуви, на случай если придётся бежать.
16:44:33 16-07-2025
какие замечательный люди живут среди нас...
14:33:35 17-07-2025
Гость (16:44:33 16-07-2025) какие замечательный люди живут среди нас...... это рубцовские ЗЭКи отбитые, там весь город такой
17:12:03 17-07-2025
Гость (16:44:33 16-07-2025) какие замечательный люди живут среди нас...... уже не живут
17:24:23 16-07-2025
что за объемная там была морозилка?
22:19:36 16-07-2025
Гость (17:24:23 16-07-2025) что за объемная там была морозилка?... Интерес научный или практический?
13:24:13 17-07-2025
так получается он распилмил и не избавился и компании водил и все гуляли у него и никто никто ни разу вообще не открывал холодильник? звиздешь полный
врут все. Во первых он не стал избавляться от кусков тела а его подельники гости не стали ничего замечать по очень простой причине - они мясо ее ели. Гости 4 месяца занимались канибализмом под руководством убийцы. А теперь никто ничего не видел и не знает. Пальчики в холодильнике и на кусках тела надо проверить, соседей допросить ну и как в 1936 допросить парочку гостей с пристрастием и устрашением в подвальном каземате - глядишь сведения и появятся обо всей шайке а не только о убийце
14:33:02 17-07-2025
холмс (13:24:13 17-07-2025) так получается он распилмил и не избавился и компании водил ... очень правдоподобна ваша версия. как там у "КиШ"а - "ели мясо мужики, пивом запивали, а что там нарик говорит - они не понимали"
16:23:48 17-07-2025
"продам холодильник БУ дешево или меняю на самокат. Самовывоз"