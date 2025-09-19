Такой день. Поиск инвестора для парка "Юбилейный" и монтаж арт-объекта "Обь"

О главных событиях региона за 19 сентября

19 сентября 2025, 23:30, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы взяться за содержание отремонтированного парка "Юбилейный". Об этом на заседании Общественной палаты Алтайского края, посвященном развитию зеленых зон, заявил депутат БГД от "Единой России" Сергей Струченко.

В Барнауле стартовали работы по установке масштабного арт-объекта "Обь" на набережной реки, сообщает мэрия города. Композиция высотой четыре метра будет представлять собой женскую фигуру, олицетворяющую реку, и разместится на монолитном армированном постаменте вдоль подпорной стенки. Скульптура будет ориентирована лицом на восток.

В Барнауле предприниматели и инвесторы проигнорировали аукцион, на котором предлагали купить историческое здание на ул. Аванесова, 132б. Это трехэтажное строение из красного кирпича площадью 1,9 тыс. квадратных метров. По информации "Дом.рф", здание можно было переоборудовать для размещения офисов или других коммерческих объектов. При этом на плечи нового собственника легли бы и обязательства по реставрации и сохранению памятника.