В Барнауле начался монтаж арт-объекта "Обь" на набережной реки

Все работы планируется завершить до конца октября

19 сентября 2025, 06:40, ИА Амител

Начался монтаж арт-объекта "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле стартовали работы по установке масштабного арт-объекта "Обь" на набережной реки, сообщает мэрия города.

Композиция высотой четыре метра будет представлять собой женскую фигуру, олицетворяющую реку, и разместится на монолитном армированном постаменте вдоль подпорной стенки. Скульптура будет ориентирована лицом на восток.

Особенностью проекта станет интерактивное оформление территории: на тротуарной плитке будет воссоздано русло Оби с ее основными притоками – от слияния Бии и Катуни до Салехарда. По сторонам установят бронзовые символы городов, расположенных по берегам реки. Все работы планируется завершить до конца октября.

«Арт-объект станет частью проекта туристского кода, реализуемого в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство"», – отметили в мэрии.

Установка арт-объекта – одно из 15 запланированных мероприятий по развитию туристической инфраструктуры города. 

Барнаул Обь памятники Благоустройство фоторепортажи

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

06:53:49 19-09-2025

Посмотрел ряд фотографий, какая то чертовщина.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:41:09 19-09-2025

в барнауле свой маленький церетели завелся?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:31 19-09-2025

Гость (07:41:09 19-09-2025) в барнауле свой маленький церетели завелся?... не завидуй

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:16:19 19-09-2025

Гость (07:41:09 19-09-2025) в барнауле свой маленький церетели завелся?... будем терпеть ради высокого искусства...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:33 19-09-2025

Ой как красивоо-о-о-о
Кто-то подумал о том что под железками будет скапливаться вода и она замерзнет и "разорвет" плитку.... И потом перестилать ее будут, естественно, по всей набережной
Как здорово

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:36 19-09-2025

Гость (09:44:33 19-09-2025) Ой как красивоо-о-о-оКто-то подумал о том что под железк... так а как еще плитку-то ремонтировать. а тут такой хороший повод. ну вы понимаете ;)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:26 19-09-2025

А почему на восток? Так-то Обь на север течет. Или авторы сего "шедевра" этого не знали?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:03 19-09-2025

Гость (10:39:26 19-09-2025) А почему на восток? Так-то Обь на север течет. Или авторы се... Как течку нарисуют - такой она и будет.
Красным ещё закрасить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:44 19-09-2025

Бред полнейший!
Остановитесь, не позортесь!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:44:03 19-09-2025

Зимой трактор снегоуборочный сдерёт эту металлическую полоску.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:38:23 19-09-2025

Гость (21:44:03 19-09-2025) Зимой трактор снегоуборочный сдерёт эту металлическую полоск... на зиму ее будут демонтировать. как то колесо обозрения, вы чоу

  -1 Нравится
Ответить
