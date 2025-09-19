В Барнауле начался монтаж арт-объекта "Обь" на набережной реки
Все работы планируется завершить до конца октября
19 сентября 2025, 06:40, ИА Амител
В Барнауле стартовали работы по установке масштабного арт-объекта "Обь" на набережной реки, сообщает мэрия города.
Композиция высотой четыре метра будет представлять собой женскую фигуру, олицетворяющую реку, и разместится на монолитном армированном постаменте вдоль подпорной стенки. Скульптура будет ориентирована лицом на восток.
Особенностью проекта станет интерактивное оформление территории: на тротуарной плитке будет воссоздано русло Оби с ее основными притоками – от слияния Бии и Катуни до Салехарда. По сторонам установят бронзовые символы городов, расположенных по берегам реки. Все работы планируется завершить до конца октября.
«Арт-объект станет частью проекта туристского кода, реализуемого в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство"», – отметили в мэрии.
Установка арт-объекта – одно из 15 запланированных мероприятий по развитию туристической инфраструктуры города.
06:53:49 19-09-2025
Посмотрел ряд фотографий, какая то чертовщина.
07:41:09 19-09-2025
в барнауле свой маленький церетели завелся?
08:58:31 19-09-2025
Гость (07:41:09 19-09-2025) в барнауле свой маленький церетели завелся?... не завидуй
09:16:19 19-09-2025
Гость (07:41:09 19-09-2025) в барнауле свой маленький церетели завелся?... будем терпеть ради высокого искусства...
09:44:33 19-09-2025
Ой как красивоо-о-о-о
Кто-то подумал о том что под железками будет скапливаться вода и она замерзнет и "разорвет" плитку.... И потом перестилать ее будут, естественно, по всей набережной
Как здорово
20:16:36 19-09-2025
Гость (09:44:33 19-09-2025) Ой как красивоо-о-о-оКто-то подумал о том что под железк... так а как еще плитку-то ремонтировать. а тут такой хороший повод. ну вы понимаете ;)
10:39:26 19-09-2025
А почему на восток? Так-то Обь на север течет. Или авторы сего "шедевра" этого не знали?
13:33:03 19-09-2025
Гость (10:39:26 19-09-2025) А почему на восток? Так-то Обь на север течет. Или авторы се... Как течку нарисуют - такой она и будет.
Красным ещё закрасить.
11:39:44 19-09-2025
Бред полнейший!
Остановитесь, не позортесь!
21:44:03 19-09-2025
Зимой трактор снегоуборочный сдерёт эту металлическую полоску.
22:38:23 19-09-2025
Гость (21:44:03 19-09-2025) Зимой трактор снегоуборочный сдерёт эту металлическую полоск... на зиму ее будут демонтировать. как то колесо обозрения, вы чоу