В Барнауле начался монтаж арт-объекта "Обь" на набережной реки

19 сентября 2025, 06:40, ИА Амител

Начался монтаж арт-объекта "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле стартовали работы по установке масштабного арт-объекта "Обь" на набережной реки, сообщает мэрия города.

Композиция высотой четыре метра будет представлять собой женскую фигуру, олицетворяющую реку, и разместится на монолитном армированном постаменте вдоль подпорной стенки. Скульптура будет ориентирована лицом на восток.

Особенностью проекта станет интерактивное оформление территории: на тротуарной плитке будет воссоздано русло Оби с ее основными притоками – от слияния Бии и Катуни до Салехарда. По сторонам установят бронзовые символы городов, расположенных по берегам реки. Все работы планируется завершить до конца октября.

«Арт-объект станет частью проекта туристского кода, реализуемого в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство"», – отметили в мэрии.

Установка арт-объекта – одно из 15 запланированных мероприятий по развитию туристической инфраструктуры города.