Такой день. Резкие перемены в погоде на Алтае и "барнаульский глаз"

О главных событиях Алтайского края за 15 июля

15 июля 2025, 23:35, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

С 16 по 19 июля Алтайский край столкнется с неожиданными переменами в погодных условиях. Так, сначала регион будет греть жаркое июльское солнце, а затем на него обрушатся ливни, грозы и град. Об этом amic.ru сообщили синоптики краевого Гидрометцентра.

С большой помпой анонсированное на прошлой неделе заявление американского президента Дональда Трампа содержало набор вполне ожидаемых мер экономического давления на Москву и заявлений о продаже оружия Киеву. Отношения лидеров РФ и США столь же ожидаемо ухудшились. Некоторые отклики политиков, экспертов и СМИ на высказывание главы Белого дома – в материале amic.ru.

В Барнауле провалились торги по продаже двухэтажного дома и земельного участка. Здание интересно тем, что построено в 1911 году, но объектом культурного наследия не признано. Аукцион по его продаже должен был пройти 15 июля, однако желающих купить объект за 10,7 млн рублей не нашлось.

В Барнауле на площади Баварина, рядом с городской набережной, начался монтаж нового колеса обозрения. Высота отечественного аттракциона составляет около 30 метров, а конструкция включает 18 закрытых кабинок, каждая из которых рассчитана на четыре посадочных места. Кстати, кабинки уже можно увидеть на строительной площадке.