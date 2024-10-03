Такой день. Ситуация с урожаем на Алтае и скандальный закон о собаках

О главных событиях Алтайского края за 2 октября

03 октября 2024, 00:25, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Темпы уборочной кампании в Алтайском крае отстают от графика на 20%. Причина – проливные дожди, которые шли и в августе, и в сентябре. Из-за переувлажненности почвы зерно начало прорастать на корню и в валках. Губернатор ввел режим ЧС. В правительстве региона отмечают, что это даст возможность аграриям получить страховые выплаты и пересмотреть условия по кредитам. При этом большинство крестьян существенной помощи в связи с режимом ЧС не ждут. Почему, разбирался amic.ru.

Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на сессии 2 октября приняли закон "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края". В нем прописали обязательную регистрацию собак, работу пунктов временного содержания, а также условия, при которых агрессивную собаку разрешено умерщвлять. Закон сложный, долго обсуждаемый и до сих пор не поддержанный некоторыми депутатами. За его принятие проголосовали 44 народных избранника из 66, присутствовавших на заседании. Десять были против, один не голосовал и еще один воздержался. Рассказываем, что это за закон и почему о нем так много спорят.

Доходы бюджета Алтайского края в 2024 году выросли на 15,8 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на зарплаты краевых бюджетников, дорожный фонд и капитальный ремонт. Такое решение приняли на сессии регионального парламента 2 октября.