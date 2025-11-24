Такой день. Сосед-агрессор на улице Лазурной и ликвидация диверсантов в Алтайском крае

О главных событиях региона за 24 ноября

24 ноября 2025, 23:55, ИА Амител

Зимний закат в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Жители многоквартирного дома на улице Лазурной уже несколько лет подвергаются систематическому террору со стороны соседа. Молодая семья с трехлетним ребенком оказалась в центре кошмара, когда обычная жизнь превратилась в ежедневную борьбу за покой и безопасность. По словам пострадавших, любая бытовая активность – шаги по квартире, разговоры, даже смех или плач ребенка – провоцирует агрессивную реакцию соседа снизу.

В Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые намеревались установить начиненный взрывчаткой механизм на железнодорожные пути, где регулярно курсируют грузовые и пассажирские составы. Диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск.

20-летняя студентка из Барнаула стала жертвой мошенников при попытке приобрести фотоаппарат через социальную сеть. Девушка обратилась в полицию после того, как перевела продавцу 46 130 рублей, но так и не получила товар. Согласно предварительной договоренности, она сразу перечислила полную сумму, однако после оплаты "продавец" заблокировал ее и перестал выходить на связь.