Такой день. Возвращение дождей и экономное обновление электротранспорта на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 17 июля

18 июля 2025, 00:00, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

На предстоящих выходных, 19 и 20 июля, Алтайский край окажется во власти непогоды: регион зальют дожди, местами пройдут грозы и град. Об этом amic.ru сообщила ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Бюджет Алтайского края может сэкономить около 350 миллионов рублей на обновлении электротранспорта для городов региона. Как следует из данных на сайте госзакупок, прошли два аукциона по поиску подрядчиков, которые изготовят 9 новых троллейбусов и 12 трамваев.