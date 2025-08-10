Такой день. Задержка вылета из Барнаула в Сочи и продление перекрытия в центре Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 10 августа

10 августа 2025, 23:22, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: amic.ru

Два ребенка пострадали в результате аварии в Бийске. Дети переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль. На месте работали врачи скорой помощи.

Более чем на 12 часов задержали рейс из Барнаула в Сочи. Самолет авиакомпании "Икар" должен был сесть в Барнауле, однако его прилет перенесли с 09:40 на 22:25. Вылет в обратную сторону также задержан – вместо 10:50 указано было 23:10.

Эксперты Алтайкрайстата опубликовали информацию о средних потребительских ценах на товары и услуги на 4 августа. Самую дешевую водку в регионе продают в Бийске – город удерживает наиболее низкую цену на алкогольный напиток уже третий месяц.

Перекрытие движения по улице Партизанской в Барнауле продлили на одни сутки, до 11 августа. СГК приносит извинения жителям города и просит автомобилистов учесть ограничения при планировании своего маршрута.