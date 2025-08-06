ТАСС: Спецпредставитель Путина встретил Стивена Уиткоффа в аэропорту

По данным агентства, самолет со спецпосланником президента США прибыл во Внуково

06 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил во Внуково специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к переговорам источник.

«В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев», – передал агентству инсайдер.

Ранее визит Уиткоффа в Россию анонсировал президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что встречи с его спецпосланником просили в Москве:

«Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп журналистам.

Отметим, что этот визит Уиткоффа в Россию стал пятым с начала года. В последний раз он приезжал 25 апреля на переговоры в Москву, а 11 апреля – в Санкт-Петербург. Оба раза встречи с ним проводил президент РФ Владимир Путин.