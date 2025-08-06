НОВОСТИПолитика

ТАСС: Спецпредставитель Путина встретил Стивена Уиткоффа в аэропорту

По данным агентства, самолет со спецпосланником президента США прибыл во Внуково

06 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Стивен Уиткофф / Фото: / Alex Brandon / ТАСС
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил во Внуково специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к переговорам источник.

«В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев», – передал агентству инсайдер.

Ранее визит Уиткоффа в Россию анонсировал президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что встречи с его спецпосланником просили в Москве:

«Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп журналистам.

Отметим, что этот визит Уиткоффа в Россию стал пятым с начала года. В последний раз он приезжал 25 апреля на переговоры в Москву, а 11 апреля – в Санкт-Петербург. Оба раза встречи с ним проводил президент РФ Владимир Путин.

Стив Уиткофф / Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

СМИ: спецпосланник президента США Уиткофф прилетит в Москву 6 августа

Представитель Дональда Трампа встретится с российским руководством
США Россия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:16:45 06-08-2025

Одно не понял - почему Стивен не в наручниках?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:08 06-08-2025

Ну вот и хорошо, может порешают

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:17:51 06-08-2025

Что то зачастили Америкосы к нам, ох не к добру однако. При сонном Билли вообще забыли про Россию

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:37:51 06-08-2025

гость (13:17:51 06-08-2025) Что то зачастили Америкосы к нам, ох не к добру однако. При ... наши его позвали

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:23:54 06-08-2025

Заморский парень, ты не есть Мессия. Подумай, не Вьетнам мы, а Россия

  3 Нравится
Ответить
