ТАСС: Спецпредставитель Путина встретил Стивена Уиткоффа в аэропорту
По данным агентства, самолет со спецпосланником президента США прибыл во Внуково
06 августа 2025, 12:00, ИА Амител
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил во Внуково специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к переговорам источник.
«В аэропорту Внуково Стивена Уиткоффа встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев», – передал агентству инсайдер.
Ранее визит Уиткоффа в Россию анонсировал президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что встречи с его спецпосланником просили в Москве:
«Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп журналистам.
Отметим, что этот визит Уиткоффа в Россию стал пятым с начала года. В последний раз он приезжал 25 апреля на переговоры в Москву, а 11 апреля – в Санкт-Петербург. Оба раза встречи с ним проводил президент РФ Владимир Путин.
12:16:45 06-08-2025
Одно не понял - почему Стивен не в наручниках?
13:05:08 06-08-2025
Ну вот и хорошо, может порешают
13:17:51 06-08-2025
Что то зачастили Америкосы к нам, ох не к добру однако. При сонном Билли вообще забыли про Россию
16:37:51 06-08-2025
гость (13:17:51 06-08-2025) Что то зачастили Америкосы к нам, ох не к добру однако. При ... наши его позвали
15:23:54 06-08-2025
Заморский парень, ты не есть Мессия. Подумай, не Вьетнам мы, а Россия