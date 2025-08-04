Со слов американского лидера, встречи с его спецпосланником просила Москва

04 августа 2025, 08:56, ИА Амител

Стив Уиткофф / Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф 6 или 7 августа прибудет в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что встречи с Уиткоффом просили в Москве:

"Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним. Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп журналистам.

Также американский лидер подтвердил, что может ввести санкции в отношении России уже 9 августа, если урегулировать украинский кризис к этому времени не удастся.

"Но они, кажется, очень хорошо обходят санкции", - добавил президент США.

Напомним, ранее Уиткофф посещал Россию четыре раза — в феврале, марте и дважды в апреле. В ходе последней встречи Москва и Вашингтон обсуждали возможность возвращения к прямым переговорам между Россией и Украиной.