Текст песни "Россия" Давида Тухманова, которую будут изучать в школах России

Всего в списке для исполнения школьниками было утверждено 37 песен

09 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Микрофон / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Минпросвещения России утвердило список из 37 патриотических композиций, рекомендованных для изучения в школах. В перечень вошли песни "Офицеры" Олега Газманова, "День Победы" Давида Тухманова, "Красно солнышко" и "Как прекрасен этот мир". Произведения предназначены для патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся на уроках музыки. Предлагаем вспомнить легендарные хиты исполнителей.

Давид Тухманов – "Россия"

Я люблю тебя, Россия,

Дорогая наша Русь.

Нерастраченная сила,

Неразгаданная грусть.

Ты размахом необъятна,

Нет ни в чем тебе конца.

Ты веками непонятна

Чужеземным мудрецам.

Много раз тебя пытали,

Быть России иль не быть,

Много раз в тебе пытались

Душу русскую убить,

Но нельзя тебя, я знаю,

Ни сломить, ни запугать.

Ты мне – Родина родная,

Вольной волей дорога.

Ты добром своим и лаской,

Ты душой своей сильна.

Неразгаданная сказка,

Синеокая страна.

Я б в березовые ситцы

Нарядил бы белый свет.

Я привык тобой гордиться,

Без тебя мне счастья нет!

Текст песни взят с сайта karaoke.ru