Токио переходит на четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости
Низкая рождаемость в Японии тесно связана с изнурительной трудовой культурой
06 ноября 2025, 15:10, ИА Амител
Власти Токио вводят четырехдневную рабочую неделю, чтобы замедлить демографический спад и повысить рождаемость. Об этом пишет Japan Times.
По данным городской администрации, в столице на одну женщину приходится лишь 0,99 ребенка – это исторически низкий показатель. Новый формат работы призван помочь сотрудникам проводить больше времени с семьями и снизить нагрузку, которая в Японии традиционно считается одной из самых высоких в мире.
Работникам, воспитывающим детей, предложат выбор: сохранить полную заработную плату либо сократить рабочее время на два часа в день, чтобы уделять больше внимания детям. Сейчас служащие правительства Токио могут брать дополнительный выходной раз в четыре недели, но систему планируют изменить – один дополнительный выходной будут разрешать каждую неделю.
Социологи отмечают, что низкая рождаемость в Японии тесно связана с изнурительной трудовой культурой и ростом стоимости жизни. В японском языке даже существует термин "кароси" – смерть от переработки, вызванная стрессом, переутомлением и истощением организма.
Ранее сообщалось, что в России планируют внести изменения в пенсионное законодательство, чтобы женщины могли получать пенсионные баллы, находясь в декрете. Новые нормы позволят матерям зарабатывать пенсионные баллы даже без официального трудоустройства, если до первого декрета женщина хотя бы недолгое время работала.
15:39:14 06-11-2025
Япония претендует на наши исконно русские острова, а значит она наш враг. Поэтому чем больше у них будет "каросей" и чем меньше они будут размножаться - тем лучше.
02:44:56 07-11-2025
Гость (15:39:14 06-11-2025) Япония претендует на наши исконно русские острова, а значит ... За исконно русские после 45-го года
16:06:38 06-11-2025
"женщины могли получать пенсионные баллы, находясь в декрете.." - До 6 октября 1992 года период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребёнком включался в общий и непрерывный стаж, а также в специальный стаж работы по специальности. СССР.
18:03:12 06-11-2025
dok_СФ (16:06:38 06-11-2025) "женщины могли получать пенсионные баллы, находясь в декрете... Да, был период, когда время от рождения ребенка до 8 лет засчитывалось в стаж. Некоторые успели родить одного, потом доводили его до 1 класса, рожали следующего. Только не знаю, как это право реализовалось с наше время, получили ли пенсию с учетом тех лет. Но из тех 8 давали пособие 1,5 года, остальное без содержания.
21:15:02 06-11-2025
В свободное время будут хентай рисовать