Токио переходит на четырехдневную рабочую неделю для повышения рождаемости

Низкая рождаемость в Японии тесно связана с изнурительной трудовой культурой

06 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

Родители с детьми / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Власти Токио вводят четырехдневную рабочую неделю, чтобы замедлить демографический спад и повысить рождаемость. Об этом пишет Japan Times.

По данным городской администрации, в столице на одну женщину приходится лишь 0,99 ребенка – это исторически низкий показатель. Новый формат работы призван помочь сотрудникам проводить больше времени с семьями и снизить нагрузку, которая в Японии традиционно считается одной из самых высоких в мире.

Работникам, воспитывающим детей, предложат выбор: сохранить полную заработную плату либо сократить рабочее время на два часа в день, чтобы уделять больше внимания детям. Сейчас служащие правительства Токио могут брать дополнительный выходной раз в четыре недели, но систему планируют изменить – один дополнительный выходной будут разрешать каждую неделю.

Социологи отмечают, что низкая рождаемость в Японии тесно связана с изнурительной трудовой культурой и ростом стоимости жизни. В японском языке даже существует термин "кароси" – смерть от переработки, вызванная стрессом, переутомлением и истощением организма.

Ранее сообщалось, что в России планируют внести изменения в пенсионное законодательство, чтобы женщины могли получать пенсионные баллы, находясь в декрете. Новые нормы позволят матерям зарабатывать пенсионные баллы даже без официального трудоустройства, если до первого декрета женщина хотя бы недолгое время работала.