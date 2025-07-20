Томенко поблагодарил Михалкова за яркий старт фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"
Губернатор подарил мастерской режиссера памятный подарок — уменьшенную копию знаменитой Царицы ваз
20 июля 2025, 17:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спектакль режиссера Никиты Михалкова "12" в Алтайском краевом театре драмы имени Шушкина и поблагодарил народного артиста за старт фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Как сообщает пресс-служба правительства, он подарил его мастерской памятный подарок – уменьшенную копию знаменитой Царицы ваз.
О чем спектакль "12"?
Это история о двенадцати присяжных. Им предстоит решить, виновен или не виновен чеченский парень, которого обвиняют в убийстве отчима – российского офицера. Это про стремление к справедливости, предвзятость к людям другой культуры, основание человеческого выбора, милосердие. По сюжету, двенадцать присяжным собираются решить судьбу чеченского юноши, которого обвиняют в убийстве приемного отца – русского офицера. Единогласного "виновен" не получается, поэтому присяжные на протяжении нескольких часов спорят о том, нужно ли оправдывать или нет юношу. В 2007 году Никита Михалков выпустил фильм "12", который завоевал несколько наград на Венецианском кинофестивале. В 2021 году постановщик перенес историю в театр. Показы спектакля идут с большим аншлагом.
Как спектакль "12" прошел в Барнауле?
Премьеры "12" на сцене театра драмы состоялось в рамках "Больших гастролей" "Мастерской "12" Никиты Михалкова", организованных Росконцертом, при поддержке министерства культуры России и правительства Алтайского края. Показы прошли 18 и 19 июля при полных залах. Билеты практически скупили на постановку всего за несколько дней.
Свыше 100 сотрудников и артистов мастерской "12" Никиты Михалкова прибыли в Барнаул, чтобы представить алтайской публике свою знаковую работу. В постановке приняли участие сам Михалков, артисты Николай Бурляев и Владимир Долинский, заслуженный артист РФ Сергей Степанченко, детский ансамбль "АМЦАБЗ" и другие.
Губернатор посетил спектакль и поблагодарил Никиту Михалкова, а также всех артистов и организаторов за яркий старт фестиваля. В знак особой признательности глава региона вручил мастерской памятный подарок – уменьшенную копию знаменитой Царицы ваз, оригинал которой хранится в сокровищнице Государственного Эрмитажа. Этот шедевр камнерезного искусства, созданный руками алтайских мастеров на легендарном Колыванском заводе, является не только символом Алтайского края, но и традиционно вручается как главный приз победителям Шукшинского кинофестиваля.
"Очень рад, что сотрудничество наших театров с мастерской Михалкова продолжится. В том числе наши артисты поучаствуют во всероссийском театральном фестивале-смотре "Атлас театральной России", который пройдет в 2026 году. А в конце августа следующего года четыре театра Алтайского края представят свои лучшие спектакли на площадке "Мастерская "12" в Москве", – подчеркнул Томенко в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что взаимодействие с мастерской режиссера продолжится. Особое внимание будет уделено совместной подготовке к масштабному празднованию 100-летия Василия Шукшина в 2029 году. Это событие имеет всероссийское значение – соответствующий указ о его проведении был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2024 году.
О чем еще говорил Михалков на Алтае?
Известный кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" за ленту "Утомленные солнцем" несколько дней провел на Алтае. Накануне показа спектакля "12" в театре драмы, постановщик встретился с алтайскими журналистами.
По словам Михалкова, "12" - уникальная постановка. Дело в том, что актеры используют микрофоны, поэтому слышен даже шепот. Присяжные отделены от зала сеткой. Позже Михалков уверен, что так актеры ловят не реакцию зала, а живут своим персонажем. Зрители же будто подглядывают за историей.
"Разговор идет о том, насколько сегодняшний человек имеет желание, возможность потратить свои силы, время, средства на другого человека. Слоган спектакля – "Про всех и для каждого". Человек сидящий в партере, на галерке, в директорской ложе… каждый может получить в этом спектакле что-то свое. Может быть, именно поэтому он в определенном смысле универсален с точки зрения наших зрителей", - рассказал журналистам Никита Михалков.
Как пройдут Шукшинские дни на Алтае?
Открытие всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22 июля в 13:00. Церемония пройдет на улице Шукшина в Барнауле, возле памятника писателю.
С 22 по 26 июля в барнаульских кинотеатрах "Мир", "Пионер", "Премьера" начнут показывать фильмы конкурсных программ кинофестиваля. Также в указанный период жители краевой столицы смогут встретиться с кинематографистами.
22 июля в 17:00 в амфитеатре парка "Изумрудный" пройдет открытие летнего кинопарка "Шукшин молодой". Он будет работать до 26 июля. В 18:00 на площади перед Алтайским краевым театром драмы гости кинофестиваля пройдут по красной дорожке. А в 19:00 в театре состоится торжественная церемония открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
Подробнее о том, чем еще удивит Шукшинский фестиваль в 2025 году, – читайте в материале amic.ru.
Организатором мероприятия выступает правительство Алтайского края и министерство культуры региона.
18:22:11 20-07-2025
Этот Михалков сильно на Кувенёва похож
Точно Михалков был ?
18:40:22 20-07-2025
Блин. Пришлось пересмотреть фильм "12% на Рутубе.
22:30:04 20-07-2025
Гость (18:40:22 20-07-2025) Блин. Пришлось пересмотреть фильм "12% на Рутубе.... Посмотрите ещё "12 разгневанных мужчин"
01:44:19 21-07-2025
Давайте уже признаем, что Михалков на самом деле режиссёр никудышный. Его единственное амплуа, в котором он действительно был когда-то талантлив, это комедия или трагико-комедия как сэр Генри Баскервиль или Паратов в Жестоком романсе
07:40:59 21-07-2025
Sic semper tyrannis (01:44:19 21-07-2025) Давайте уже признаем, что Михалков на самом деле режиссёр ни... Узнаю известного кинотеатрального критика. Браво! Всего в одном предложении разобрать на молекулы 50-летнее творчество - это просто огненная пушка! Что по сельскому хозяйству скажете? Да, и про космос не забудьте ваше мнение объявить - нам всем очень «интересно».
19:10:07 21-07-2025
Гость (07:40:59 21-07-2025) Узнаю известного кинотеатрального критика. Браво! Всего в од... Будем откровенны, последние 35 лет похоронили Родню, Шагаю по Москве, Юргу, свой среди чужих, Паратова и т.д. Я не прав? Вспомню только за 35 лет Жмурки. Очень органично
07:28:31 21-07-2025
Это было и не кино и не театр. Ни энергетики театральной, ни картинки киношники. Смотреть на сцену через сетку экраны тяжело. Бурляев хорош.
08:09:01 21-07-2025
Давайте уже признаем, что Михалков на самом деле режиссёр никудышный. Его единственное амплуа, в котором он действительно был когда-то талантлив, это комедия или трагико-комедия как сэр Генри Баскервиль или Паратов в Жестоком романсе, "Бесогон" его уничтожил окончательно.
Постыдно и трусливо обесчестил он своим визитом фамилию Шукшина, а где же дети В.М., достойная Мария Васильевна Шукшина например? Это её фестиваль, это её традиция, это её семейные ценности.
10:32:20 21-07-2025
Алтай (08:09:01 21-07-2025) Давайте уже признаем, что Михалков на самом деле режиссёр ни... Вам что конкретно в Бесогоне не нравится? Он отстаивает свои ценности - патриотизм, православие, семья. Вам эти ценности не подходят? Ок. Не смотрите его, тем более что он сейчас в интернете в основном. Для сведения: каждый его выпуск имеет более 10 миллионов просмотров. Значит у него есть своя обширная фан-база. Он не только себя представляет, но еще и значительную часть народа, который разделяет его мнение. Как он своим мнением может позорить шукшинский фестиваль? Вы хотя бы такую простую мысль сформулировать в силах?
09:46:31 21-07-2025
Мария Шукшина возглавляла в этом году жюри кинофестиваля в Тобольске, в апреле