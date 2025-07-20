Томенко поблагодарил Михалкова за яркий старт фестиваля "Шукшинские дни на Алтае"

Губернатор подарил мастерской режиссера памятный подарок — уменьшенную копию знаменитой Царицы ваз

20 июля 2025, 17:15, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко на показе спекаткля "12"/ Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил спектакль режиссера Никиты Михалкова "12" в Алтайском краевом театре драмы имени Шушкина и поблагодарил народного артиста за старт фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Как сообщает пресс-служба правительства, он подарил его мастерской памятный подарок – уменьшенную копию знаменитой Царицы ваз.

О чем спектакль "12"?

Это история о двенадцати присяжных. Им предстоит решить, виновен или не виновен чеченский парень, которого обвиняют в убийстве отчима – российского офицера. Это про стремление к справедливости, предвзятость к людям другой культуры, основание человеческого выбора, милосердие. По сюжету, двенадцать присяжным собираются решить судьбу чеченского юноши, которого обвиняют в убийстве приемного отца – русского офицера. Единогласного "виновен" не получается, поэтому присяжные на протяжении нескольких часов спорят о том, нужно ли оправдывать или нет юношу. В 2007 году Никита Михалков выпустил фильм "12", который завоевал несколько наград на Венецианском кинофестивале. В 2021 году постановщик перенес историю в театр. Показы спектакля идут с большим аншлагом.

Как спектакль "12" прошел в Барнауле?

Премьеры "12" на сцене театра драмы состоялось в рамках "Больших гастролей" "Мастерской "12" Никиты Михалкова", организованных Росконцертом, при поддержке министерства культуры России и правительства Алтайского края. Показы прошли 18 и 19 июля при полных залах. Билеты практически скупили на постановку всего за несколько дней.

Свыше 100 сотрудников и артистов мастерской "12" Никиты Михалкова прибыли в Барнаул, чтобы представить алтайской публике свою знаковую работу. В постановке приняли участие сам Михалков, артисты Николай Бурляев и Владимир Долинский, заслуженный артист РФ Сергей Степанченко, детский ансамбль "АМЦАБЗ" и другие.

Губернатор посетил спектакль и поблагодарил Никиту Михалкова, а также всех артистов и организаторов за яркий старт фестиваля. В знак особой признательности глава региона вручил мастерской памятный подарок – уменьшенную копию знаменитой Царицы ваз, оригинал которой хранится в сокровищнице Государственного Эрмитажа. Этот шедевр камнерезного искусства, созданный руками алтайских мастеров на легендарном Колыванском заводе, является не только символом Алтайского края, но и традиционно вручается как главный приз победителям Шукшинского кинофестиваля.

"Очень рад, что сотрудничество наших театров с мастерской Михалкова продолжится. В том числе наши артисты поучаствуют во всероссийском театральном фестивале-смотре "Атлас театральной России", который пройдет в 2026 году. А в конце августа следующего года четыре театра Алтайского края представят свои лучшие спектакли на площадке "Мастерская "12" в Москве", – подчеркнул Томенко в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что взаимодействие с мастерской режиссера продолжится. Особое внимание будет уделено совместной подготовке к масштабному празднованию 100-летия Василия Шукшина в 2029 году. Это событие имеет всероссийское значение – соответствующий указ о его проведении был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2024 году.

О чем еще говорил Михалков на Алтае?

Известный кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" за ленту "Утомленные солнцем" несколько дней провел на Алтае. Накануне показа спектакля "12" в театре драмы, постановщик встретился с алтайскими журналистами.

По словам Михалкова, "12" - уникальная постановка. Дело в том, что актеры используют микрофоны, поэтому слышен даже шепот. Присяжные отделены от зала сеткой. Позже Михалков уверен, что так актеры ловят не реакцию зала, а живут своим персонажем. Зрители же будто подглядывают за историей.

"Разговор идет о том, насколько сегодняшний человек имеет желание, возможность потратить свои силы, время, средства на другого человека. Слоган спектакля – "Про всех и для каждого". Человек сидящий в партере, на галерке, в директорской ложе… каждый может получить в этом спектакле что-то свое. Может быть, именно поэтому он в определенном смысле универсален с точки зрения наших зрителей", - рассказал журналистам Никита Михалков.

Как пройдут Шукшинские дни на Алтае?

Открытие всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" состоится 22 июля в 13:00. Церемония пройдет на улице Шукшина в Барнауле, возле памятника писателю.

С 22 по 26 июля в барнаульских кинотеатрах "Мир", "Пионер", "Премьера" начнут показывать фильмы конкурсных программ кинофестиваля. Также в указанный период жители краевой столицы смогут встретиться с кинематографистами.

22 июля в 17:00 в амфитеатре парка "Изумрудный" пройдет открытие летнего кинопарка "Шукшин молодой". Он будет работать до 26 июля. В 18:00 на площади перед Алтайским краевым театром драмы гости кинофестиваля пройдут по красной дорожке. А в 19:00 в театре состоится торжественная церемония открытия Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Организатором мероприятия выступает правительство Алтайского края и министерство культуры региона.