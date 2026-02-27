В Барнауле вынесли приговор директору УК из-за падения льда на ребенка
Первоначально суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года
27 февраля 2026, 10:36, ИА Амител
В Барнауле окончательно вступил в силу приговор по делу о падении снега и наледи с крыши жилого дома, из-за которого серьезно пострадал ребенок. Ответственность за произошедшее понесла директор управляющей компании — решение утвердил Октябрьский районный суд Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
История тянется с марта 2025 года. Тогда на улице Титова с крыши многоквартирного дома сошел снег вместе с наледью. Никаких ограждений или предупреждающих знаков у здания не было, хотя опасность была очевидной. В тот момент по тротуару проходила девочка — ледяная масса обрушилась прямо на нее. Травмы оказались настолько тяжелыми, что медики квалифицировали вред здоровью как тяжкий.
«Следствие и суд пришли к выводу, что руководитель управляющей компании не организовала своевременную очистку кровли и фактически проигнорировала обязанности по обеспечению безопасности жильцов и прохожих. Эти действия признали оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в ведомстве.
Первоначально суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Однако прокуратура сочла такое решение недостаточным и добилась пересмотра. В результате вышестоящая инстанция усилила приговор: помимо ограничения свободы, женщине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением и обслуживанием многоквартирных домов, также на один год и шесть месяцев.
Ранее сообщалось, что ледяная глыба разбила перед иномарки на улице Партизанской в Барнауле.
10:39:22 27-02-2026
Вот пока будут такие наказания за жизнь человека, никогда никто не будет оказывать услуги надлежащим образом.
10:45:15 27-02-2026
нужно всех этих мр***й из УК сажать, только деньги гребут, ничего не делается и управы на них нет.
12:26:06 27-02-2026
котейка (10:45:15 27-02-2026) нужно всех этих мр***й из УК сажать, только деньги гребут, н... Котейка, идите руководить, у вас потенциал. Вы на собранные 50 тысяч с дома и канализацию будете прочищать, и снег скидывать с крыши, и дворнику платить, и текущий ремонт осуществлять, и лампочки в подъездах заменять и подъезды убирать. Про налоги не забудьте.
11:19:55 27-02-2026
Пока в тюрьме сидит, всё равно не сможет должность занимать
У УК проблема номер 1 - должники.
Но снег с крыши в первую очередь. Это жизнь и здоровье.
11:31:32 27-02-2026
Гость (11:19:55 27-02-2026) Пока в тюрьме сидит, всё равно не сможет должность занимать ... В какой тюрьме? Ты хоть почитай что такое ограничение свободы.
12:23:47 27-02-2026
Гость (11:19:55 27-02-2026) Пока в тюрьме сидит, всё равно не сможет должность занимать ... У нас свое относительно небольшое здание. За зиму вызываем очистку крыши обычно около 3 раз. Обходится каждый вызов бригады с автовышкой около 15 тысяч рублей (пара человек, пара часов работы). УК не потянет такие расходы, банально нет денег на все хотелки. Увы.
11:59:55 27-02-2026
Кто хочет работать директором УК? Место вакантное. Поторопитесь. Чтобы тоже успеть присесть от падения льда еще в этот сезон, не дожидаясь летних падений деревьев и ураганов.