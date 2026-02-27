В Барнауле вынесли приговор директору УК из-за падения льда на ребенка

27 февраля 2026, 10:36, ИА Амител

В Барнауле окончательно вступил в силу приговор по делу о падении снега и наледи с крыши жилого дома, из-за которого серьезно пострадал ребенок. Ответственность за произошедшее понесла директор управляющей компании — решение утвердил Октябрьский районный суд Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

История тянется с марта 2025 года. Тогда на улице Титова с крыши многоквартирного дома сошел снег вместе с наледью. Никаких ограждений или предупреждающих знаков у здания не было, хотя опасность была очевидной. В тот момент по тротуару проходила девочка — ледяная масса обрушилась прямо на нее. Травмы оказались настолько тяжелыми, что медики квалифицировали вред здоровью как тяжкий.

«Следствие и суд пришли к выводу, что руководитель управляющей компании не организовала своевременную очистку кровли и фактически проигнорировала обязанности по обеспечению безопасности жильцов и прохожих. Эти действия признали оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в ведомстве.

Первоначально суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Однако прокуратура сочла такое решение недостаточным и добилась пересмотра. В результате вышестоящая инстанция усилила приговор: помимо ограничения свободы, женщине запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением и обслуживанием многоквартирных домов, также на один год и шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что ледяная глыба разбила перед иномарки на улице Партизанской в Барнауле.