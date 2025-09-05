Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время

4 сентября он пообщался с "коалицией желающих"

05 сентября 2025, 08:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я собираюсь, да. У нас очень хороший диалог», – заявил Трамп журналистам в Белом доме в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, 4 сентября прошла встреча "коалиции желающих". На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Американский лидер пообщался с европейскими политиками по видеосвязи.

После этого Трамп опубликовал в своих соцсетях совместную фотографию с Владимиром Путиным, сделанную на Аляске, на которой они смотрят в небо на пролетающие военные самолеты.