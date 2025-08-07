НОВОСТИПолитика

Трамп намерен в кратчайшие сроки договориться о встречах с Путиным и Зеленским

По данным источников, американский лидер хочет провести переговоры с российским коллегой уже на следующей неделе

07 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду организовать встречи с президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – как можно скорее. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, подготовка важных встреч Трампа с мировыми лидерами "требует времени". Но в данном случае он попросил команду действовать быстро. Согласно информации собеседников CNN, помощники главы Белого дома приступили к планированию встреч немедленно.

Помимо этого, газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным уже на следующей неделе. После он планирует провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры продлились около трех часов. В Вашингтоне подчеркнули, что консультации Уиткоффа с российской стороной "прошли успешно", а Россия "стремится продолжать взаимодействие с США".

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Трамп собирается встретиться с Путиным в середине августа

После этого он хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским
Комментарии 8

Avatar Picture
гость

09:33:46 07-08-2025

но сначала (8 августа) - новые санкции, верно?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:47 07-08-2025

гость (09:33:46 07-08-2025) но сначала (8 августа) - новые санкции, верно?... надеюсь это не испортит переговорный фон, и не вызовет подачу нот протеста

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:33 07-08-2025

К нам приедут или в Украину ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:52 07-08-2025

Так он дал срок до 8го, завтра же все закончится. Или наоборот, все только начнется?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:38 07-08-2025

Гость (10:49:52 07-08-2025) Так он дал срок до 8го, завтра же все закончится. Или наобор... Один дал срок
Другой не уложился в сроки
Щас ДопСоглашение подпишут и дальше.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Асса

11:35:50 07-08-2025

Гость (11:00:38 07-08-2025) Один дал срокДругой не уложился в срокиЩас ДопСоглаш... А согласование по новому (по кругу)? потом специтфикация, сертификаты и доп.услуги....
Так и до пенсии своей дотянут.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:09 07-08-2025

Гость (09:53:33 07-08-2025) К нам приедут или в Украину ?... Ты не русский? По-русски - НА Украину.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Селянин

14:18:49 08-08-2025

Гость (13:19:09 07-08-2025) Ты не русский? По-русски - НА Украину.... Это ты не русский походу. Чехи и словаки говорят "на Украину" у них только так считается правильно. В русском языке оба варианта считаются нормой.

  2 Нравится
Ответить
