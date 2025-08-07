Трамп намерен в кратчайшие сроки договориться о встречах с Путиным и Зеленским
По данным источников, американский лидер хочет провести переговоры с российским коллегой уже на следующей неделе
07 августа 2025, 09:30, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп попросил свою команду организовать встречи с президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – как можно скорее. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.
Как отмечается в публикации, подготовка важных встреч Трампа с мировыми лидерами "требует времени". Но в данном случае он попросил команду действовать быстро. Согласно информации собеседников CNN, помощники главы Белого дома приступили к планированию встреч немедленно.
Помимо этого, газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным уже на следующей неделе. После он планирует провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского.
Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры продлились около трех часов. В Вашингтоне подчеркнули, что консультации Уиткоффа с российской стороной "прошли успешно", а Россия "стремится продолжать взаимодействие с США".
но сначала (8 августа) - новые санкции, верно?
11:04:47 07-08-2025
гость (09:33:46 07-08-2025) но сначала (8 августа) - новые санкции, верно?... надеюсь это не испортит переговорный фон, и не вызовет подачу нот протеста
09:53:33 07-08-2025
К нам приедут или в Украину ?
10:49:52 07-08-2025
Так он дал срок до 8го, завтра же все закончится. Или наоборот, все только начнется?
11:00:38 07-08-2025
Гость (10:49:52 07-08-2025) Так он дал срок до 8го, завтра же все закончится. Или наобор... Один дал срок
Другой не уложился в сроки
Щас ДопСоглашение подпишут и дальше.
11:35:50 07-08-2025
Гость (11:00:38 07-08-2025) Один дал срокДругой не уложился в срокиЩас ДопСоглаш... А согласование по новому (по кругу)? потом специтфикация, сертификаты и доп.услуги....
Так и до пенсии своей дотянут.
13:19:09 07-08-2025
Гость (09:53:33 07-08-2025) К нам приедут или в Украину ?... Ты не русский? По-русски - НА Украину.
14:18:49 08-08-2025
Гость (13:19:09 07-08-2025) Ты не русский? По-русски - НА Украину.... Это ты не русский походу. Чехи и словаки говорят "на Украину" у них только так считается правильно. В русском языке оба варианта считаются нормой.