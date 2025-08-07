Трамп намерен в кратчайшие сроки договориться о встречах с Путиным и Зеленским

По данным источников, американский лидер хочет провести переговоры с российским коллегой уже на следующей неделе

07 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: скриншот из прямой трансляции обращения к гражданам США

Президент США Дональд Трамп попросил свою команду организовать встречи с президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – как можно скорее. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации, подготовка важных встреч Трампа с мировыми лидерами "требует времени". Но в данном случае он попросил команду действовать быстро. Согласно информации собеседников CNN, помощники главы Белого дома приступили к планированию встреч немедленно.

Помимо этого, газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным уже на следующей неделе. После он планирует провести трехстороннюю встречу с участием Зеленского.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Переговоры продлились около трех часов. В Вашингтоне подчеркнули, что консультации Уиткоффа с российской стороной "прошли успешно", а Россия "стремится продолжать взаимодействие с США".