Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске, но хочет попробовать

Вице-президент США Вэнс отметил, что не считает продуктивным провести встречу Путина и Зеленского до переговоров лидеров Штатов и РФ

11 августа 2025, 07:14, ИА Амител

Дональд Трамп, портрет / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американский президент Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, но считает необходимым "попробовать". Как сообщает "Ъ", об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам политика, Трамп отметил, что переговоры с Путиным "может быть, сработают", а "может быть, нет", однако "стоит попробовать". Вице-президент добавил, что договоренность об этой встрече стала "прорывом для американской дипломатии".

Во время общения с журналистами Джей Ди Вэнс также высказал мнение, что не считает продуктивной идею провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского до встречи российского и американского лидеров. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом.