НОВОСТИПолитика

Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске, но хочет попробовать

Вице-президент США Вэнс отметил, что не считает продуктивным провести встречу Путина и Зеленского до переговоров лидеров Штатов и РФ

11 августа 2025, 07:14, ИА Амител

Дональд Трамп, портрет / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп, портрет / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американский президент Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, но считает необходимым "попробовать". Как сообщает "Ъ", об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам политика, Трамп отметил, что переговоры с Путиным "может быть, сработают", а "может быть, нет", однако "стоит попробовать". Вице-президент добавил, что договоренность об этой встрече стала "прорывом для американской дипломатии". 

Во время общения с журналистами Джей Ди Вэнс также высказал мнение, что не считает продуктивной идею провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского до встречи российского и американского лидеров. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом.

Политика Дональд Трамп

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

07:34:12 11-08-2025

Я тоже не верю в успех Трампа на переговорах.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:31 11-08-2025

Гость (07:34:12 11-08-2025) Я тоже не верю в успех Трампа на переговорах.... Ты дурак? Даже как шутка твоё высказывание звучит по идиотски!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:08 11-08-2025

Гость (07:52:31 11-08-2025) Ты дурак? Даже как шутка твоё высказывание звучит по идиотск... Обоснуй. Свою веру в Трампа в том числе.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

08:51:05 11-08-2025

Не плохо то, что состоится общение.. может быть всё-таки удастся объяснить причины конфликта.. Иначе выходит, что Трамп также поддерживает нацизм вместе с Ейропой..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:03 11-08-2025

Он дал срок до 8го, уже 3 дня назад все закончилось

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров