Трамп не уверен в успехе переговоров с Путиным на Аляске, но хочет попробовать
Вице-президент США Вэнс отметил, что не считает продуктивным провести встречу Путина и Зеленского до переговоров лидеров Штатов и РФ
11 августа 2025, 07:14, ИА Амител
Американский президент Дональд Трамп не уверен в успехе предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, но считает необходимым "попробовать". Как сообщает "Ъ", об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По словам политика, Трамп отметил, что переговоры с Путиным "может быть, сработают", а "может быть, нет", однако "стоит попробовать". Вице-президент добавил, что договоренность об этой встрече стала "прорывом для американской дипломатии".
Во время общения с журналистами Джей Ди Вэнс также высказал мнение, что не считает продуктивной идею провести переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского до встречи российского и американского лидеров. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом.
07:34:12 11-08-2025
Я тоже не верю в успех Трампа на переговорах.
07:52:31 11-08-2025
Гость (07:34:12 11-08-2025) Я тоже не верю в успех Трампа на переговорах.... Ты дурак? Даже как шутка твоё высказывание звучит по идиотски!
08:53:08 11-08-2025
Гость (07:52:31 11-08-2025) Ты дурак? Даже как шутка твоё высказывание звучит по идиотск... Обоснуй. Свою веру в Трампа в том числе.
08:51:05 11-08-2025
Не плохо то, что состоится общение.. может быть всё-таки удастся объяснить причины конфликта.. Иначе выходит, что Трамп также поддерживает нацизм вместе с Ейропой..
09:04:03 11-08-2025
Он дал срок до 8го, уже 3 дня назад все закончилось