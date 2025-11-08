Трамп заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией

По словам американского президента, "чудо может случиться"

08 ноября 2025, 13:25, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подтвердил, что Украина еще может победить в конфликте с Россией, хотя шансы минимальны. Об этом сообщает Shot.

Виктор Орбан посетил Белый дом в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты. Лидеры обеих стран встретились и обсудили конфликт на Украине, а также возможные шаги по его урегулированию. Так, Дональд Трамп заявил, что хотел бы оставить Венгрию как основную площадку для возможного саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан инициативу поддержал.

Также в ходе беседы Виктор Орбан подчеркнул, что война на Украине может закончиться в пользу последней. Дональд Трамп подтвердил это, согласившись, что "чудо может случиться".