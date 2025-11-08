Трамп заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией
По словам американского президента, "чудо может случиться"
08 ноября 2025, 13:25, ИА Амител
Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подтвердил, что Украина еще может победить в конфликте с Россией, хотя шансы минимальны. Об этом сообщает Shot.
Виктор Орбан посетил Белый дом в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты. Лидеры обеих стран встретились и обсудили конфликт на Украине, а также возможные шаги по его урегулированию. Так, Дональд Трамп заявил, что хотел бы оставить Венгрию как основную площадку для возможного саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан инициативу поддержал.
Также в ходе беседы Виктор Орбан подчеркнул, что война на Украине может закончиться в пользу последней. Дональд Трамп подтвердил это, согласившись, что "чудо может случиться".
13:40:40 08-11-2025
Семь пятниц на неделе!!!
Ему уже скоро верить все перестанут...
14:04:31 08-11-2025
это они с Орбаном хохлов тролят...
15:04:37 08-11-2025
Гость (14:04:31 08-11-2025) это они с Орбаном хохлов тролят...... Да они уже всех затролили!...
В доску...
14:18:39 08-11-2025
Затягивают.
Рубио приезжал в Москву, привозил американские предложения.
На Аляске с этими предложениями согласились, а американцы ответили: "подумаем" (инфа из интервью Лаврова).
Прогнули тогда Россию, посчитали за слабость, и решили прогибать дальше.
Поэтому Трамп и то одной строне надежду дает, то другой, а тем временем затягивают конфликт и эскалируют.
15:13:01 08-11-2025
чего они там вдвоем накурились?
19:33:38 08-11-2025
На чьей стороне правда, тот и должен в конце концов победить! "Хилый" Вьетнам, к примеру, разве не выдворил со своей территории вторгшегося Дядюшку Сэма?
08:51:00 09-11-2025
Гость (19:33:38 08-11-2025) На чьей стороне правда, тот и должен в конце концов победить... Выдворил Вьетнам пиндосов, смелые люди, но с большой помощью СССР. Так же, как в Сев. Корее помогали китайские добровольцы на самых современных тогда самолетах лётчики Си Ни цын и Ли Си цын.
10:11:58 10-11-2025
Гость (19:33:38 08-11-2025) На чьей стороне правда, тот и должен в конце концов победить... Вьетнамцы по духу то гораздо сильнее любых амеров были, бывал там, общался с ветеранами-вьетнамцами. А при поддержке Союза и Китая смогли победить. Амеры то в реальности и не воевали толком то нигде и никогда, в Европе высадились в 44-м, когда основные немецкие силы были уже разбиты и немецкая промышленность была на издыхании. И то в Арденнах их немцы зажали плотно и если бы не их слезная просьба к Сталину срочно нанести удар, что Жуков и сделал, несмотря на всю его неподготовленность, то немцы бы их скинули обратно в море и уничтожили. С мизерной Японией вошкались, ничего не могли с ней сделать. Нация воинов из комиксов, там да, они герои, а в реале - бесполезное трусливое г....
20:46:33 08-11-2025
Т Р Е П Л О
21:04:24 09-11-2025
Победа за Россией.
Победа за нами.