Трамп заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией

По словам американского президента, "чудо может случиться"

08 ноября 2025, 13:25, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подтвердил, что Украина еще может победить в конфликте с Россией, хотя шансы минимальны. Об этом сообщает Shot

Виктор Орбан посетил Белый дом в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты. Лидеры обеих стран встретились и обсудили конфликт на Украине, а также возможные шаги по его урегулированию. Так, Дональд Трамп заявил, что хотел бы оставить Венгрию как основную площадку для возможного саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан инициативу поддержал.

Также в ходе беседы Виктор Орбан подчеркнул, что война на Украине может закончиться в пользу последней. Дональд Трамп подтвердил это, согласившись, что "чудо может случиться".

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Путин и Трамп смогут встретиться в Будапеште, если Россия и США решат "один-два вопроса"

Ранее американский лидер отказался от запланированных в Венгрии переговоров
Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

13:40:40 08-11-2025

Семь пятниц на неделе!!!
Ему уже скоро верить все перестанут...

  7
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:31 08-11-2025

это они с Орбаном хохлов тролят...

  1
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:37 08-11-2025

Гость (14:04:31 08-11-2025) это они с Орбаном хохлов тролят...... Да они уже всех затролили!...
В доску...

  6
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:39 08-11-2025

Затягивают.
Рубио приезжал в Москву, привозил американские предложения.
На Аляске с этими предложениями согласились, а американцы ответили: "подумаем" (инфа из интервью Лаврова).
Прогнули тогда Россию, посчитали за слабость, и решили прогибать дальше.

Поэтому Трамп и то одной строне надежду дает, то другой, а тем временем затягивают конфликт и эскалируют.

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:13:01 08-11-2025

чего они там вдвоем накурились?

  0
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:38 08-11-2025

На чьей стороне правда, тот и должен в конце концов победить! "Хилый" Вьетнам, к примеру, разве не выдворил со своей территории вторгшегося Дядюшку Сэма?

  -3
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:00 09-11-2025

Гость (19:33:38 08-11-2025) На чьей стороне правда, тот и должен в конце концов победить... Выдворил Вьетнам пиндосов, смелые люди, но с большой помощью СССР. Так же, как в Сев. Корее помогали китайские добровольцы на самых современных тогда самолетах лётчики Си Ни цын и Ли Си цын.

  3
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:58 10-11-2025

Гость (19:33:38 08-11-2025) На чьей стороне правда, тот и должен в конце концов победить... Вьетнамцы по духу то гораздо сильнее любых амеров были, бывал там, общался с ветеранами-вьетнамцами. А при поддержке Союза и Китая смогли победить. Амеры то в реальности и не воевали толком то нигде и никогда, в Европе высадились в 44-м, когда основные немецкие силы были уже разбиты и немецкая промышленность была на издыхании. И то в Арденнах их немцы зажали плотно и если бы не их слезная просьба к Сталину срочно нанести удар, что Жуков и сделал, несмотря на всю его неподготовленность, то немцы бы их скинули обратно в море и уничтожили. С мизерной Японией вошкались, ничего не могли с ней сделать. Нация воинов из комиксов, там да, они герои, а в реале - бесполезное трусливое г....

  2
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:46:33 08-11-2025

Т Р Е П Л О

  -3
Ответить
Avatar Picture
_Z_

21:04:24 09-11-2025

Победа за Россией.
Победа за нами.

  3
Ответить
