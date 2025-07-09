Трамваи-сцепки вернулись на самые популярные у барнаульцев маршруты
В последний раз они выходили на линию больше десяти лет назад
09 июля 2025, 08:15, ИА Амител
Трамваи-сцепки вернули на наиболее востребованные направления в Барнауле. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на МУП "Горэлектротранс".
Напомним, что до этого двойные вагоны в последний раз выходили на пути в 2012 году. После этого от них отказались из-за снижения пассажиропотока. Накануне барнаульцы снова заметили подобные составы.
Как пояснили в МУП, возвращать трамваи-сцепки на линию стали в июне текущего года. Сейчас они работают на маршрутах № 1 и № 7, где наблюдается повышенный пассажиропоток. При этом пока неясно, станет ли их больше в будущем.
08:44:28 09-07-2025
Второй трамвайчик уже бегать не может, а первый еще кое-как корячится. Но и ему не долго от такой нагрузки осталось.
08:51:41 09-07-2025
Давно пора , особенно в час пик ! Город растет , а с транспортом беда. Особенно проблематично отрезок Малахова- Транзитная и до Волны , там не ходит ни один большой автобус! В выходные вообще проблема уехать.
17:18:47 09-07-2025
Ева (08:51:41 09-07-2025) Давно пора , особенно в час пик ! Город растет , а с транспо... Ма ШИ нА купил и поехал!
10:10:13 09-07-2025
скоро губер купит ещё трамваев и троллейбусов для Барнаула
10:49:21 09-07-2025
Гость (10:10:13 09-07-2025) скоро губер купит ещё трамваев и троллейбусов для Барнаула... Губер купит? Звучит так, как будто из своего кармана покупают. Я так могу сказать, что оплачиваю квартиры чиновникам
11:48:33 09-07-2025
Лучшее - хорошо забытое старое. Опять контролер зимой бегать будем из вагона в вагон по морозу.
12:56:41 09-07-2025
Гость (11:48:33 09-07-2025) Лучшее - хорошо забытое старое. Опять контролер зимой бегать... не, оплата водителю
11:51:51 09-07-2025
Лучше бы, конечно, новые двухсекционные трамваи пустить. А ещё можно уменьшить интервал односекционных
11:58:39 09-07-2025
Хоть какое-то решение проблемы. При условии, что простоявший много лет доп.вагон в нормальном состоянии и водитель умеет маневрировать на повооотах