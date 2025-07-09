Трамваи-сцепки вернулись на самые популярные у барнаульцев маршруты

В последний раз они выходили на линию больше десяти лет назад

09 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Двойной трамвай в центре Барнаула / Фото: amic.ru

Трамваи-сцепки вернули на наиболее востребованные направления в Барнауле. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на МУП "Горэлектротранс".

Напомним, что до этого двойные вагоны в последний раз выходили на пути в 2012 году. После этого от них отказались из-за снижения пассажиропотока. Накануне барнаульцы снова заметили подобные составы.

Как пояснили в МУП, возвращать трамваи-сцепки на линию стали в июне текущего года. Сейчас они работают на маршрутах № 1 и № 7, где наблюдается повышенный пассажиропоток. При этом пока неясно, станет ли их больше в будущем.

Ранее рассказали, как в Барнауле делают "гармошки" для трамваев.