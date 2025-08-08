В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений также попали тракторист, комбайнер и водитель

08 августа 2025, 10:32, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Онколога, отоларинголога и заведующего диагностическим отделением ищут в Алтайском крае. Зарплатные предложения для этих специалистов составляют около 100 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".

Заведующий отделением Центра лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики (Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар")

Зарплата: от 100 000 рублей на руки. Требуется опыт работы 3–6 лет.

Обязанности: организация работы отделения, контроль за диагностическим процессом, внедрение новых методов лечения и диагностики, составление графиков работы персонала.

Условия: график 5/2, служебный транспорт, подарки к праздникам для членов профсоюза.



Врач-онколог (КГБУЗ Консультативно-диагностический центр)

Зарплата: от 100 000 рублей на руки. Требуется опыт работы 3–6 лет.

Обязанности: лечение и диагностика пациентов с онкологическими заболеваниями, направление на реабилитацию, проведение медицинских экспертиз.

Условия: официальное трудоустройство, своевременная выплата заработной платы, бесплатные медицинские услуги для сотрудников, обучение и развитие, корпоративные мероприятия, возможность предоставления служебного жилья, дружный коллектив. График работы: 5/2.



Врач-оториноларинголог (КГБУЗ "Городская больница № 10", г. Барнаул)

Зарплата: до 100 000 рублей до вычета налогов. Требуется опыт работы 1–3 года.

Обязанности: обследование пациентов, назначение лечения, медицинская реабилитация и проведение медицинских освидетельствований.

Условия: оплачиваемый отпуск и больничные, отчисления в пенсионный и другие фонды, льготное исчисление стажа.

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ("АгроМельник")

Зарплата: от 150 000 до 200 000 рублей до вычета налогов. Требуется опыт работы 1–3 года.

Обязанности: управление комбайном, слежение за его технической исправностью, выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.

Условия: официальное трудоустройство, полный соцпакет, возмещение затрат на ГСМ, помощь с жильем, возможность трудоустройства на сезонные работы. Место работы – с. Первомайское.

Водитель автобуса (Национальная транспортная ассоциация, Горно-Алтайск)

Зарплата: от 110 000 до 150 000 рублей до вычета налогов. Опыт работы не требуется. Предлагаются различные графики работы и продолжительность рабочего дня.

Обязанности: безопасная перевозка пассажиров по городским маршрутам.

Условия: подъемные при трудоустройстве (30 000 рублей), бонусы за привлечение друга (от 15 000 рублей), доплата иногородним сотрудникам (2000 рублей в смену), оплата билетов для релокации, жилье для иногородних и помощь с оформлением регистрации для иностранных специалистов.

Механизатор-комбайнер (ООО "Ярцево")

Зарплата: от 100 000 рублей на руки. Требуется опыт работы 1–3 года (опыт работы на комбайнах "Акрос").

Обязанности: подготовка техники к уборке, ремонт, работа на комбайнах "Акрос".

Условия: работа на постоянной основе (возможен вахтовый метод, на период уборки), предоставление проживания и питания.

Ранее сообщалось, что дефицит медиков и фармацевтов усиливается в Алтайском крае.