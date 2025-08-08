Трех врачей ищут на Алтае с зарплатой около 100 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий
В рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений также попали тракторист, комбайнер и водитель
08 августа 2025, 10:32, ИА Амител
Онколога, отоларинголога и заведующего диагностическим отделением ищут в Алтайском крае. Зарплатные предложения для этих специалистов составляют около 100 тысяч рублей. Такие данные приводит сервис по поиску работы и персонала "Зарплата.ру".
Заведующий отделением Центра лучевой, функциональной, ультразвуковой диагностики (Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар")
Зарплата: от 100 000 рублей на руки. Требуется опыт работы 3–6 лет.
Обязанности: организация работы отделения, контроль за диагностическим процессом, внедрение новых методов лечения и диагностики, составление графиков работы персонала.
Условия: график 5/2, служебный транспорт, подарки к праздникам для членов профсоюза.
Врач-онколог (КГБУЗ Консультативно-диагностический центр)
Зарплата: от 100 000 рублей на руки. Требуется опыт работы 3–6 лет.
Обязанности: лечение и диагностика пациентов с онкологическими заболеваниями, направление на реабилитацию, проведение медицинских экспертиз.
Условия: официальное трудоустройство, своевременная выплата заработной платы, бесплатные медицинские услуги для сотрудников, обучение и развитие, корпоративные мероприятия, возможность предоставления служебного жилья, дружный коллектив. График работы: 5/2.
Врач-оториноларинголог (КГБУЗ "Городская больница № 10", г. Барнаул)
Зарплата: до 100 000 рублей до вычета налогов. Требуется опыт работы 1–3 года.
Обязанности: обследование пациентов, назначение лечения, медицинская реабилитация и проведение медицинских освидетельствований.
Условия: оплачиваемый отпуск и больничные, отчисления в пенсионный и другие фонды, льготное исчисление стажа.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ("АгроМельник")
Зарплата: от 150 000 до 200 000 рублей до вычета налогов. Требуется опыт работы 1–3 года.
Обязанности: управление комбайном, слежение за его технической исправностью, выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур.
Условия: официальное трудоустройство, полный соцпакет, возмещение затрат на ГСМ, помощь с жильем, возможность трудоустройства на сезонные работы. Место работы – с. Первомайское.
Водитель автобуса (Национальная транспортная ассоциация, Горно-Алтайск)
Зарплата: от 110 000 до 150 000 рублей до вычета налогов. Опыт работы не требуется. Предлагаются различные графики работы и продолжительность рабочего дня.
Обязанности: безопасная перевозка пассажиров по городским маршрутам.
Условия: подъемные при трудоустройстве (30 000 рублей), бонусы за привлечение друга (от 15 000 рублей), доплата иногородним сотрудникам (2000 рублей в смену), оплата билетов для релокации, жилье для иногородних и помощь с оформлением регистрации для иностранных специалистов.
Механизатор-комбайнер (ООО "Ярцево")
Зарплата: от 100 000 рублей на руки. Требуется опыт работы 1–3 года (опыт работы на комбайнах "Акрос").
Обязанности: подготовка техники к уборке, ремонт, работа на комбайнах "Акрос".
Условия: работа на постоянной основе (возможен вахтовый метод, на период уборки), предоставление проживания и питания.
Ранее сообщалось, что дефицит медиков и фармацевтов усиливается в Алтайском крае.
До вычета налогов-это считай в два раза меньше. Ну и туда-сюда треть от того что обещают мооооожет и заплатят...
Ивашка (12:01:57 08-08-2025) До вычета налогов-это считай в два раза меньше. Ну и туда-сю... не в два раза а всего-то на 13% НДФЛ...
-30% соцплатежей от работодателя :), которые он мог бы накинуть на зарплату...
Надо было на тракториста учиться в своё время. А не на врача.