Треть россиян признались, что не могут начать день без кофе
Женщины в два раза чаще нуждаются в бодрящем напитке, чем мужчины
01 февраля 2024, 10:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/3031
Треть россиян признались в том, что не могут начать свой рабочий день без чашки кофе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Женщинам бодрящий напиток требуется в два раза чаще, чем мужчинам.
22 респондента выпивают по одной чашке кофе в день, 30% пьют по две порции, 24% рассказали о том, что пьют по три чашки в день, а 12% – по четыре чашки и больше.
Большинство опрошенных отметили, что пьют кофе дома. 16% предпочитают чай, а 5% хватает обычной воды.
10:25:18 01-02-2024
Пока не выпью - начать не могу, как выпью - кончить.
10:29:19 01-02-2024
Кофе с утра не плохо особенно зерновое однако дороговато.
11:32:45 01-02-2024
Гость (10:29:19 01-02-2024) Кофе с утра не плохо особенно зерновое однако дороговато.... сколько же вы его пьете, что кофе вам кажется дорогим? ведро что ли? я имею ввиду самостоятельно приготовленную, а не из кофейни, где наценка 1000%
12:32:38 01-02-2024
Гость (10:29:19 01-02-2024) Кофе с утра не плохо особенно зерновое однако дороговато.... если "зерновоЕ" - то это точно не кофе...:)
12:58:14 01-02-2024
Начинать день с кофе - закончить кефиром (дальше можно не читать): "Начинать со стакана/200-300 мл. чистой тёплой воды (очистка пищевода и мочевыводящих каналов, образование слюны и пищеварительных соков) Через 30 мин. можно завтракать даже в сухомятку, хорошо пережёвывая, а затем выпить концентрированный кофе 150 мл. (горечь для выделения желчи, а малая доза жидкости чтобы не разбавлять пищеварительные соки) Кофе - мочегонное средство, поэтому (через 30-60 мин. можно выпить чай/сок/лимонад и затем пить чистую воду любой t°. Сырые овощи/фрукты за 30-60 минут до обеда (киви, ананасы натощак не едят)... Закончить день так же водой и тёплой за 30-60 мин. до сна (выпить-пописать-съесть 2-3 ложки кефира-уснуть)"
16:27:34 01-02-2024
Гость (12:58:14 01-02-2024) Начинать день с кофе - закончить кефиром (дальше можно не чи... это рецепт для безработных? или вставать за три часа до выхода из дома? благодарю, сон полезнее будет ))))
15:25:03 01-02-2024
Женщинам бодрящий напиток требуется в два раза чаще, чем мужчинам -Да ладно, я с утра чашку пью вареного, муж - две.