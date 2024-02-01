Треть россиян признались, что не могут начать день без кофе

Женщины в два раза чаще нуждаются в бодрящем напитке, чем мужчины

01 февраля 2024, 10:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/3031

Треть россиян признались в том, что не могут начать свой рабочий день без чашки кофе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Женщинам бодрящий напиток требуется в два раза чаще, чем мужчинам.

22 респондента выпивают по одной чашке кофе в день, 30% пьют по две порции, 24% рассказали о том, что пьют по три чашки в день, а 12% – по четыре чашки и больше.

Большинство опрошенных отметили, что пьют кофе дома. 16% предпочитают чай, а 5% хватает обычной воды.