НОВОСТИОбщество

Треть россиян признались, что не могут начать день без кофе

Женщины в два раза чаще нуждаются в бодрящем напитке, чем мужчины

01 февраля 2024, 10:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/3031
Фото: pxhere.com/ru/photo/3031

Треть россиян признались в том, что не могут начать свой рабочий день без чашки кофе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Женщинам бодрящий напиток требуется в два раза чаще, чем мужчинам.

22 респондента выпивают по одной чашке кофе в день, 30% пьют по две порции, 24% рассказали о том, что пьют по три чашки в день, а 12% – по четыре чашки и больше.

Большинство опрошенных отметили, что пьют кофе дома. 16% предпочитают чай, а 5% хватает обычной воды.

Продукты

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

10:25:18 01-02-2024

Пока не выпью - начать не могу, как выпью - кончить.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:19 01-02-2024

Кофе с утра не плохо особенно зерновое однако дороговато.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:32:45 01-02-2024

Гость (10:29:19 01-02-2024) Кофе с утра не плохо особенно зерновое однако дороговато.... сколько же вы его пьете, что кофе вам кажется дорогим? ведро что ли? я имею ввиду самостоятельно приготовленную, а не из кофейни, где наценка 1000%

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:38 01-02-2024

Гость (10:29:19 01-02-2024) Кофе с утра не плохо особенно зерновое однако дороговато.... если "зерновоЕ" - то это точно не кофе...:)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:14 01-02-2024

Начинать день с кофе - закончить кефиром (дальше можно не читать): "Начинать со стакана/200-300 мл. чистой тёплой воды (очистка пищевода и мочевыводящих каналов, образование слюны и пищеварительных соков) Через 30 мин. можно завтракать даже в сухомятку, хорошо пережёвывая, а затем выпить концентрированный кофе 150 мл. (горечь для выделения желчи, а малая доза жидкости чтобы не разбавлять пищеварительные соки) Кофе - мочегонное средство, поэтому (через 30-60 мин. можно выпить чай/сок/лимонад и затем пить чистую воду любой t°. Сырые овощи/фрукты за 30-60 минут до обеда (киви, ананасы натощак не едят)... Закончить день так же водой и тёплой за 30-60 мин. до сна (выпить-пописать-съесть 2-3 ложки кефира-уснуть)"

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:34 01-02-2024

Гость (12:58:14 01-02-2024) Начинать день с кофе - закончить кефиром (дальше можно не чи... это рецепт для безработных? или вставать за три часа до выхода из дома? благодарю, сон полезнее будет ))))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:03 01-02-2024

Женщинам бодрящий напиток требуется в два раза чаще, чем мужчинам -Да ладно, я с утра чашку пью вареного, муж - две.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров