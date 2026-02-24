Треть российских врачей выступила против назначения БАДов пациентам

Медики не рассматривают их как лечебное средство

24 февраля 2026, 13:08, ИА Амител

Лекарства / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

С 1 марта в силу вступает новый порядок назначения биологически активных добавок врачами. Министерство здравоохранения разработало четкие критерии качества и безопасности, на основе которых будет сформирован официальный перечень БАДов, разрешенных к применению в медицинской практике.

Ключевое требование к врачам: если специалист решает назначить пациенту БАДы, он обязан документально обосновать это решение в медицинской документации.

Ситуация с отношением медиков к БАДам остается неоднозначной.

Врач‑эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев в комментарии РБК пояснил, что основная причина сдержанного отношения медиков к БАДам — отсутствие полноценных клинических исследований, подтверждающих их безопасность и эффективность. Именно поэтому большинство врачей стараются не включать такие добавки в терапевтические схемы.

По данным исследования платформы "Справочник врача", около трети специалистов выступают категорически против назначения БАДов в любой области, поскольку не рассматривают их как лечебное средство. При этом половина опрошенных докторов хотя бы раз рекомендовали пациентам биологически активные добавки.

Между тем среди населения БАДы пользуются спросом. Люди принимают их при выявленном дефиците витаминов или минералов, а также с эстетическими целями — для улучшения состояния кожи, волос и ногтей.