Треть российских врачей выступила против назначения БАДов пациентам
Медики не рассматривают их как лечебное средство
24 февраля 2026, 13:08, ИА Амител
С 1 марта в силу вступает новый порядок назначения биологически активных добавок врачами. Министерство здравоохранения разработало четкие критерии качества и безопасности, на основе которых будет сформирован официальный перечень БАДов, разрешенных к применению в медицинской практике.
Ключевое требование к врачам: если специалист решает назначить пациенту БАДы, он обязан документально обосновать это решение в медицинской документации.
Ситуация с отношением медиков к БАДам остается неоднозначной.
Врач‑эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев в комментарии РБК пояснил, что основная причина сдержанного отношения медиков к БАДам — отсутствие полноценных клинических исследований, подтверждающих их безопасность и эффективность. Именно поэтому большинство врачей стараются не включать такие добавки в терапевтические схемы.
По данным исследования платформы "Справочник врача", около трети специалистов выступают категорически против назначения БАДов в любой области, поскольку не рассматривают их как лечебное средство. При этом половина опрошенных докторов хотя бы раз рекомендовали пациентам биологически активные добавки.
Между тем среди населения БАДы пользуются спросом. Люди принимают их при выявленном дефиците витаминов или минералов, а также с эстетическими целями — для улучшения состояния кожи, волос и ногтей.
13:39:20 24-02-2026
мыши против сыра
15:17:51 24-02-2026
финт Эваларши не удался. лоббировали-лоббировали, да не вылоббировали. ха
15:54:35 24-02-2026
гайки закручивают.
Ишь ты вздумали людишки простые смертные лечиться бадами и не покупать непомогающие дорогущие лекарства....непорядок, надо запретить....
А вед ь для многих не секрет, что церрозы печени и другие неизличимые болезни, при которых наши врачи ставят крест, удается поддержать и продлить жизнь людям индийскими препаратами. Но видимо, кому то это не с руки. Нет заинтересованности лечить больных людей, особенно в возрасте, ведь им надо платить пенсию, а это затраты...проще запретить лечащие средства, и быстрей от обузы избавляться. бизнес и ничего личнго? Ироды.
17:14:43 24-02-2026
Гость (15:54:35 24-02-2026) гайки закручивают. Ишь ты вздумали людишки простые смер... Какой же бред вы несете.
18:26:47 24-02-2026
Гость (17:14:43 24-02-2026) Какой же бред вы несете. ... Результаты лечения БАДами.
20:55:37 24-02-2026
А остальные две трети? Просто купили диплом врача или у них свой маленький бизнес на БАДах?