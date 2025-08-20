Густой туман окутал Алтайский край утром 20 августа. Фото и видео
Видимость в Барнауле и за его пределами значительно снизилась
20 августа 2025, 10:15, ИА Амител
Утром 20 августа густой туман спустился на Алтайский край. Он окутал как столицу региона, так и местности за ее пределами. Amic.ru запечатлел завораживающее природное явление в центре Барнаула.
Как сообщили пользователи соцсетей, ранним утром видимость в городе была не более двух метров. Видео опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
Однако туман настиг не только жителей краевой столицы. С плохой видимостью на дорогах этим утром столкнулись автомобилисты, направлявшиеся в Рубцовск. Соответствующим снимком с amic.ru поделились читатели.
Отметим, что синоптики регионального Гидрометцентра ранее предупреждали, что в утренние часы местами возможен туман.
Днем температура воздуха составит +21...+26 градусов. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении, 3–8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.
