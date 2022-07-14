Барнаул и Пермь свяжет прямой авиарейс

Авиакомпания Nordwind Airlines с 31 июля запускает прямые рейсы Пермь — Барнаул — Пермь, они будут осуществляться дважды в неделю. Об этом сообщается на сайте Алтайтурцентра.

«Минимальная цена билета в одну сторону — от 4343 рубля. Расписание рейсов предполагает вылет из Перми в воскресенье и среду, из Барнаула в воскресенье и четверг. Время в пути — около трех часов. Рейсы будут выполняться до конца 2022 года», — говорится в сообщении.

Раньше прямого авиасообщения между этими городами не было.

Билеты можно купить на сайте авиакомпании.