Барнаул и Пермь свяжет прямой авиарейс
Раньше прямого авиасообщения между этими городами не было
14 июля 2022, 10:40, Никита Черников
Авиакомпания Nordwind Airlines с 31 июля запускает прямые рейсы Пермь — Барнаул — Пермь, они будут осуществляться дважды в неделю. Об этом сообщается на сайте Алтайтурцентра.
«Минимальная цена билета в одну сторону — от 4343 рубля. Расписание рейсов предполагает вылет из Перми в воскресенье и среду, из Барнаула в воскресенье и четверг. Время в пути — около трех часов. Рейсы будут выполняться до конца 2022 года», — говорится в сообщении.
Раньше прямого авиасообщения между этими городами не было.
Билеты можно купить на сайте авиакомпании.
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