Директор Альянса турагентств раскритиковала идею сохранения курортного сбора в Алтайском крае

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова выступила резко против сохранения курортного сбора в Алтайском крае, сообщает «СибМедиа».

Ранее в ноябре депутаты АКЗС предложили продлить срок действия закона о курортном сборе, который должен завершиться 31 декабря 2022 года. В Алтайском крае этот сбор взимается только в гостиницах и санаториях города-курорта Белокуриха. Его размер составляет 50 рублей с человека в сутки. И, по данным парламентариев, с момента старта эксперимента в специальный фонд от сбора поступило более 160 млн рублей. Вырученные средства направили на развитие и благоустройство инфраструктуры Белокурихи.

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Однако Наталья Осипова считает, что очередной «налог» стране не нужен. Она напомнила, что Альянс всегда выступал против туристического сбора именно с туристов-россиян, которые отдыхают у себя же дома. Кроме того, представитель АТА выразила мнение, что в обложенных этим «налогом на воздух» городах никаких существенных изменений не случилось.

«Сами туристы, если их спросить, увидели ли они какие-то положительные изменения, что ответят? Вот. Почему некоторые регионы вообще отказались от этого сбора? Потому что непонятно, куда эти деньги идут. Особенно в Алтайском крае. Куда такую сумму можно потратить? Конечно, я понимаю регионы, это дополнительные средства в бюджет, но разве приезжие и без того не оставляют деньги? Вы их в пунктах питания принимаете, в пунктах размещения. Конечно, курортные регионы нуждаются в дополнительных средствах, но почему за счёт российских туристов?» — сказала Осипова, подчеркнув, что Альянс не призывает полностью отказываться от сбора: вводить его для иностранцев всё же было бы правильно.