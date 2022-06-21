Минтранс захотел снять ограничения на полёты в Крым
Для этого понадобится разрешение Минобороны
21 июня 2022, 09:45, Никита Черников
Минтранс РФ обсуждает с Министерством обороны снятие ограничений на полёты в Крым. Об этом сообщил глава министерства транспорта Виталий Савельев в интервью каналу «Россия 1», передаёт «Интерфакс».
Напомним, что ограничения на полёты в Симферополь и ещё 10 городов на юге и в центральной части России действуют с 24 февраля. Они продлевались 19 раз.
«Мы работаем в тесном контакте и с Министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся [продлеваем ограничения на полёты на юг РФ] по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это всё моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал Савельев.
Ранее сообщалось, что в России фиксируют дефицит путёвок в Турцию.
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