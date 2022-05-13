Власти Китая пока не готовы открывать сухопутную границу для туристов

Власти Китая пока не готовы открывать сухопутную границу с Россией для туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Приморья.

«Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией. Причина — неблагополучная эпидемиологическая ситуация на территории КНР», — сказано в сообщении.

В стране сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем продолжают действовать серьёзные ограничения. Отмечается также, что пока спрогнозировать ситуацию невозможно.

Власти Приморья добавили, что требования китайской стороны настолько строгие, что даже дальнобойщики, которые возят товары из России, вынуждены сразу же возвращаться, потому что им не дают заночевать в Китае.

Ранее сообщалось, что Сочи готовится принять около 4,5 миллиона туристов в летний сезон 2022 года.