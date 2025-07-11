Тушат до сих пор. Фото с места крупного пожара на складе в Барнауле

Возгорание случилось на улице Промышленной

11 июля 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в ночь на 11 июля произошел пожар в здании одноэтажного склада по улице Промышленной, 104/2. Утром в МЧС сообщали, что возгорание локализовали, а пройденная огнем площадь составила около 900 "квадратов". Пострадавших нет.

Фотокорреспондент amic.ru посетила место происшествия и запечатлела последствия инцидента. По ее словам, пожарные работают на объекте до сих пор. "Еще тушат", – сказала она.