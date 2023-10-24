Тыквенный Спас вместо Хэллоуина отпразднуют в российской школе

В учебное заведение приглашают всех желающих, но только в костюмах

24 октября 2023, 15:38, ИА Амител





Тыквенный Спас / Фото: vk.com/mbouschool16izhevsk

В Ижевске в школе № 16 решили в пятницу, 27 октября, праздновать Тыквенный Спас вместо Хэллоуина и попросили помочь с тыквами. Об этом образовательное учреждение сообщило на своей странице во "ВКонтакте".

В школу приглашают всех желающих, но только в костюмах. Для гостей подготовят конкурсы и мастер-классы, также будет работать фотозона.