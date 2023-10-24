Тыквенный Спас вместо Хэллоуина отпразднуют в российской школе
В учебное заведение приглашают всех желающих, но только в костюмах
24 октября 2023, 15:38, ИА Амител
Тыквенный Спас / Фото: vk.com/mbouschool16izhevsk
В Ижевске в школе № 16 решили в пятницу, 27 октября, праздновать Тыквенный Спас вместо Хэллоуина и попросили помочь с тыквами. Об этом образовательное учреждение сообщило на своей странице во "ВКонтакте".
В школу приглашают всех желающих, но только в костюмах. Для гостей подготовят конкурсы и мастер-классы, также будет работать фотозона.
"Для реализации всего задуманного нам очень нужны тыквы любых размеров и в любом количестве (чем больше, тем лучше). У кого на дачных участках имеется такой урожай, поделитесь с нами, пожалуйста", – говорится в сообщении.
15:45:38 24-10-2023
«Тыквенного спаса не существует»: в Калининградской епархии развенчали миф об альтернативном Хэллоуину празднике посадите их там на тыкву и отправте по назначенному адресу
15:53:51 24-10-2023
Гость (15:45:38 24-10-2023) «Тыквенного спаса не существует»: в Калининградско... Это оскорбление чувств верующих в существование тыквенного спаса!
15:57:24 24-10-2023
Гость (15:53:51 24-10-2023) Это оскорбление чувств верующих Закидать его тыквенными семками!!!!))) ну или нашпиговать)
21:41:57 27-10-2023
Гость (15:53:51 24-10-2023) Это оскорбление чувств верующих в существование тыквенного с... Какие-то вы уж слишком чувствительные , хэллоуин вас оскорбляет, Тыквенный Спас вас оскорбляет может вас Новый год тоже оскорбляет?
16:35:05 24-10-2023
Гость (15:45:38 24-10-2023) «Тыквенного спаса не существует»: в Калининградско... написал как попало. извиняюсь. поясняю. посадить тех кто придумал тыквенный спас в школе......дальше по тексту изложенному выше.
15:49:04 24-10-2023
А вместо Дня Божоле у них Водочный Спас... Вместо Нового года Сельдьподшубный Спас...
15:50:47 24-10-2023
- Но как же, фея-крёстная, я пойду на бал, ведь у меня же эти дни? - Не переживай, Золушка, вот тебе волшебный тампон, но помни, ровно в полночь он превратится в тыкву!
15:55:23 24-10-2023
Стока лет праздновали праздники наших заокеанских друзей Хелуин Святой Вазелин итп А теперь у нас новые друзья. Какие там веселухи в КНДР, Эритрее, Лимпопо ...?
16:04:13 24-10-2023
Гость (15:55:23 24-10-2023) Стока лет праздновали праздники наших заокеанских друзей Хел... В каком то племени дочурками на ночь меняются.
16:06:04 24-10-2023
Хэллоуин – важный Пастафарианский праздник, поскольку он является данью тем временам, когда Пираты путешествовали по Земле свободно. Пираты были Его Избранным Народом, и сокращение их количества прямо отражалось на окружающем нас мире. Можно с уверенностью предположить, что недавняя волна землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий, а также возникновение глобального потепления могут быть связаны с тревожным уменьшением количества Пиратов в мире.
21:30:21 27-10-2023
Гость (16:06:04 24-10-2023) Хэллоуин – важный Пастафарианский праздник, поскольку он явл... Чегоооооооо?!?!
16:09:13 24-10-2023
А могли бы День автомобилиста отпраздновать!!!
16:17:10 24-10-2023
Пофиг (16:09:13 24-10-2023) А могли бы День автомобилиста отпраздновать!!!... Ну так он же каждую пятницу
16:22:14 24-10-2023
Пофиг (16:09:13 24-10-2023) А могли бы День автомобилиста отпраздновать!!!... Вырезать из б\у шин фигурки и подсвечивать? Травить ужасные байки по Гибэдэдэшников?? о_О
19:34:42 24-10-2023
В первые слышу про тыквенный спас, это очередное переписывание истории. Ну не нравится западный Самайн, назвали бы как его всю жизнь знали на Руси - осенние деды, велесова ночь.
08:13:43 25-10-2023
Гость (19:34:42 24-10-2023) осенние деды, велесова ночь. Щас за почитание Велеса можно статью огрести...
09:21:20 25-10-2023
Гость (19:34:42 24-10-2023) В первые слышу про тыквенный спас, это очередное переписыван... Ну какая разница, как назвали, детям все равно, а школа молодец. Не все время держать детей "в узде", нужно давать им чуть-чуть расслабится и в стенах школы, дать волю фантазии на костюмы. В нашей школе раз в год проводят День самоуправления, дети тоже в свободной и кто хочет костюмированной одежде, старшие преподают уроки у младших, сами управляются в столовой. Все, конечно, под присмотром учителей
21:28:41 27-10-2023
Школа молодец, хэллоуин очень классный праздник, но у нас, увы многие идиоты считают, что это ересь и американизация, хотя праздник очень хороший и из- за этого его и пришлось назвать Тыквенным Спасом