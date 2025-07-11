Тысяча деревьев под снос: благоустройство парка им. Ленина в Барнауле набирает обороты
На территории началась активная расчистка от аварийных деревьев
В Барнауле стартовали работы по расчистке территории парка имени Ленина в рамках второго этапа его благоустройства. Подрядная организация уже приступила к удалению аварийных деревьев – это необходимый шаг перед масштабной реновацией, которая продолжится в ближайшие месяцы.
До конца июля планируется убрать около тысячи таких деревьев, чтобы обеспечить безопасность посетителей и подготовить пространство для будущих посадок, сообщает пресс-служба мэрии города.
Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в парке планируется высадить более 2,5 тысячи новых деревьев, включая сосны, ели, лиственницы, пирамидальные тополя и березы. Кроме того, планируется обустроить цветник и газон. Работы по озеленению продолжатся и в следующем году.
08:50:49 11-07-2025
Идиотов ошибки не учат...Береза не для города!!! Она бич аллергиков !!! Пирамидальные тополя - просто убожество...Не только не дают тени, но и выглядят как обдергушки (достаточно посмотреть участок возле "летного" на Ленинском)...В городе есть биофак АГУ, Сельхоз, Институт Лисавенко, а озеленением опять руководят лесорубы под руководством распиловщиков бюджета...
09:30:34 11-07-2025
Дюша (08:50:49 11-07-2025) Идиотов ошибки не учат...Береза не для города!!! Она бич алл... Ты задолбал со своими березами. Береза цветет всего 3 недели из 5 теплых месяцев. Помимо березы есть множество растений, которые являются источником аллергенов. Цветут они в разное время и на протяжении всего лета есть какой-нибудь источник аллергенов. Все аллергики пьют антигистаминные и не парятся. Про пирамидальные тополя - тебе не нравятся - другим нравятся. Мы же не можем всем городом подстраиваться под вкусы Дюшы. Пусть будет разнообразие. Представители института имени Лисавенко и АГУ участвуют в обсуждении озеленения, в частности директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Сергей Смирнов. А ты просто на вентилятор набрасываешь.
09:45:39 11-07-2025
ыть (09:30:34 11-07-2025) Ты задолбал со своими березами. Береза цветет всего 3 недели... а может быть вообще все деревья вырубить и насадить полезные многолетние кустистые растения - коноплю, мак? можно грибы некоторых видов - я скажу какие нужны.
10:29:37 11-07-2025
ыть (09:30:34 11-07-2025) Ты задолбал со своими березами. Береза цветет всего 3 недели... Я счастлив, что "задолбал" лесорубов и распиловщиков. Может впредь думать будут. Ты тополь пирамидальный видел после ледяного дождя? И почему ты решил, что весь город - за этот стыд неприкрытый? А сколько нужно времени для того, чтобы хвойные стали тенистыми деревьями? Эта пустыня парком станет лет через 30 минимум...А есть деревья, которые в разы быстрее растут и создают тень. Не тополя, значит осины, клены есть не сорные...Рябины...Есть ивы...Орех манжурский...Относительно цветения березы...Тополь тоже пару недель всего пушится...Зато в разы более полезен для города.
11:16:24 11-07-2025
Дюша (10:29:37 11-07-2025) Я счастлив, что "задолбал" лесорубов и распиловщиков. Может ... Хрен редьки не слаще - если мы про аллергиков, то обычно это перекрестная аллергия как на березу, так и на клен. Что в лоб, что по лбу. Осина дает поросль, кто будет ее постоянно уничтожать? Точно стоит вырубать сорные клены, чтобы потом поиметь ровно ту же проблему?
12:26:10 11-07-2025
Гость (11:16:24 11-07-2025) Хрен редьки не слаще - если мы про аллергиков, то обычно эт... Кто будет поросль уничтожать?....Ну да...Давайте пластиковую имитацию с подсветкой воткнем и всех проблем...Ни поросли, ни аллергенов...Лампочку заменил раз в год, пыль из шланга смыл, протер ветошью и всё...Я вообще о другом. В городе есть ботаники. Есть студенты, которым нужна практика. Поручите АГУ проект озеленения парка. Мы зачем учим молодежь? Для отчетности? А поросль должны убирать специально обученные люди, которые парк обслуживать будут. Не дворники-гастробайтеры, а спецы...И за это нужно людям платить. Любой парк без ухода превратится в дикий лес.
13:13:41 11-07-2025
Дюша (12:26:10 11-07-2025) Кто будет поросль уничтожать?....Ну да...Давайте пластиковую... Да вы свой пост перечитайте, что ли - вы не о другом, вы как раз и предлагаете сажать определенные породы деревьев. И против березы как аллергена тоже выступаете вы) Вы специалист? Точно хрупкий тополь стоит сажать в парках?.. По поводу привлечения - я не знаю, кто занимается озеленением у нас. Что, совсем не привлекают агрономов и ландшафтников? Точно-точно студенты-недоучки лучше это сделают?.. И да, у нас только два стула - или сорные породы типа клена, или пластик? Кстати, сколько было возмущения по поводу озеленения между полосами на Молодежной. А на итого - посадили яблони, посадили спиреи и гортензии, посадили многолетники, которые сменяют друг друга в цветении. И постепенно становится неплохо. В парк можно и крупномеры высадить, не обязательно же былинки. И подрастут они быстрее.
08:48:06 14-07-2025
Гость (13:13:41 11-07-2025) Да вы свой пост перечитайте, что ли - вы не о другом, вы как... Да, я специалист...Диплом показать? И да...Тополь нужно сажать, если хотите парком воспользоваться при жизни...
21:09:27 14-07-2025
Дюша (08:48:06 14-07-2025) Да, я специалист...Диплом показать? И да...Тополь нужно сажа... Пирамидальные тополя - просто убожество...Н
поржал, спасибо!
11:37:52 11-07-2025
Дюша (10:29:37 11-07-2025) Я счастлив, что "задолбал" лесорубов и распиловщиков. Может ... Ах да, по поводу рябин - обратите внимание на рябины, например, около Мира. Желтые листья - это вирусный хлороз, и это не лечится. Таких деревьев по городу довольно много последние года два-три, и они, увы, только под замену. Что будет с ними в парке, тоже вопрос.
12:56:15 11-07-2025
ыть (09:30:34 11-07-2025) Ты задолбал со своими березами. Береза цветет всего 3 недели... Самый жизнестойкий и полезный для очистки воздуха в городе это ,конечно,тополь.Только не пирамидальный.А вот берёза плохо растёт в такой среде.Пример тому Ленинский проспект.Мало их там зачахло?Да к тому же ещё и долго по сравнению с тополем.Я сомневаюсь ,что принимали решение по посадке аллеи компетентные люди.Неплохой вариант ,на мой взгляд ,это липа.Кое где она встречается у нас ,но мало.
12:31:43 11-07-2025
Кстати и клен - быстрорастущее красивое дерево. У нас во дворе в детстве были высотой в пятиэтажку. Развесистые красавцы. Притом поросли не было. А тень - была. Можно им крону формировать правильную, а не вырубать и ждать годы, пока новые деревья отрастут.
19:34:55 14-07-2025
Дюша (12:31:43 11-07-2025) Кстати и клен - быстрорастущее красивое дерево. У нас во дво... Приезжай в ЖК норм посмотри на эти убогие заросли клёна , которые пристанище мошкикомаров под окнами дома.
13:30:03 11-07-2025
Но ведь если насадить новые деревья одновременно, то они потом и состарятся одновременно. Желательно точечно заменять
13:51:10 11-07-2025
Гость (13:30:03 11-07-2025) Но ведь если насадить новые деревья одновременно, то они пот... Во-первых, деревья разных пород одновременно никак не состарятся. Ну и, думаю, тут вопрос удобства и цены. Как вы будете корчевать старое и отжившее посреди новых посадок? И сколько лет это все займет? (ЗЫ Вот уж никогда бы не пришло в голову, что буду защищать наших местных озеленителей)
19:33:18 14-07-2025
Молодцы , в индустриальном районе бы посмотрели как работать надо. Жк Норд так в завалах клёнов остаётся, ничего не меняется.