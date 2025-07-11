Тысяча деревьев под снос: благоустройство парка им. Ленина в Барнауле набирает обороты

На территории началась активная расчистка от аварийных деревьев

11 июля 2025, 07:20, ИА Амител

Снос аварийных деревьев в парке им. Ленина / Фото: amic.ru

В Барнауле стартовали работы по расчистке территории парка имени Ленина в рамках второго этапа его благоустройства. Подрядная организация уже приступила к удалению аварийных деревьев – это необходимый шаг перед масштабной реновацией, которая продолжится в ближайшие месяцы.

До конца июля планируется убрать около тысячи таких деревьев, чтобы обеспечить безопасность посетителей и подготовить пространство для будущих посадок, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, что в текущем году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в парке планируется высадить более 2,5 тысячи новых деревьев, включая сосны, ели, лиственницы, пирамидальные тополя и березы. Кроме того, планируется обустроить цветник и газон. Работы по озеленению продолжатся и в следующем году.

В нашем фоторепортаже – как проходит расчистка парка.