У умершего на Алтае повара школьной столовой обнаружили ВИЧ

23 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В алтайском селе Шелаболиха проводится проверка после смерти сотрудницы школьной столовой, у которой посмертно обнаружили туберкулез и ВИЧ-инфекцию, сообщает "КП-Барнаул".

3 сентября женщина почувствовала себя плохо, потеряла сознание и была госпитализирована с симптомами ОРВИ. В больнице она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне вирусной инфекции.

При обследовании у погибшей выявили туберкулез в закрытой форме и ВИЧ-инфекцию. По словам представителей образования, в санитарных документах повара эти заболевания зафиксированы не были.

«Роспотребнадзор организовал в школе дезинфекцию, а сотрудники и ученики проходят дополнительное медицинское обследование. По предварительной информации, случаев заражения среди детей и педагогов не выявлено. Отмечается, что повар не участвовала в приготовлении пищи с начала учебного года», – пишет издание.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту возможной халатности при трудоустройстве сотрудницы. Устанавливается, имела ли женщина действительную санитарную книжку и соответствующие допуски к работе с детьми.