У умершего на Алтае повара школьной столовой обнаружили ВИЧ
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту возможной халатности при трудоустройстве сотрудницы
23 сентября 2025, 23:15, ИА Амител
В алтайском селе Шелаболиха проводится проверка после смерти сотрудницы школьной столовой, у которой посмертно обнаружили туберкулез и ВИЧ-инфекцию, сообщает "КП-Барнаул".
3 сентября женщина почувствовала себя плохо, потеряла сознание и была госпитализирована с симптомами ОРВИ. В больнице она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне вирусной инфекции.
При обследовании у погибшей выявили туберкулез в закрытой форме и ВИЧ-инфекцию. По словам представителей образования, в санитарных документах повара эти заболевания зафиксированы не были.
«Роспотребнадзор организовал в школе дезинфекцию, а сотрудники и ученики проходят дополнительное медицинское обследование. По предварительной информации, случаев заражения среди детей и педагогов не выявлено. Отмечается, что повар не участвовала в приготовлении пищи с начала учебного года», – пишет издание.
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту возможной халатности при трудоустройстве сотрудницы. Устанавливается, имела ли женщина действительную санитарную книжку и соответствующие допуски к работе с детьми.
08:06:32 24-09-2025
а чумы или сибирки не обнаружили?
09:15:19 24-09-2025
Как мило....повар не учавствовала в приготовлении пищи
Засудить бы всех чтобы не повадно было .... от фирмы организующей мед. контроль до директора школы
Но у нас все ограничится постановкой манту поголовной детям и забвеним
Этим случаем Бастрыкин не хочет заинтересоваться?
09:28:32 24-09-2025
Так я не понял. санитарную книжку ей кто делал??
10:41:31 24-09-2025
Мимопроходящий (09:28:32 24-09-2025) Так я не понял. санитарную книжку ей кто делал?? ...
Она покупается легко и непринужденно! А даже если не покупается, то в большинстве центров медосмотра сам медосмотр чистая формальность.
12:14:12 24-09-2025
остальных когда на спид проверят по краю?
16:46:12 24-09-2025
Гость (12:14:12 24-09-2025) остальных когда на спид проверят по краю?... вы можете хоть сейчас провериться, это БЕСПЛАТНО всегда