НОВОСТИПроисшествия

У умершего на Алтае повара школьной столовой обнаружили ВИЧ

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту возможной халатности при трудоустройстве сотрудницы

23 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В алтайском селе Шелаболиха проводится проверка после смерти сотрудницы школьной столовой, у которой посмертно обнаружили туберкулез и ВИЧ-инфекцию, сообщает "КП-Барнаул".

3 сентября женщина почувствовала себя плохо, потеряла сознание и была госпитализирована с симптомами ОРВИ. В больнице она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне вирусной инфекции.

При обследовании у погибшей выявили туберкулез в закрытой форме и ВИЧ-инфекцию. По словам представителей образования, в санитарных документах повара эти заболевания зафиксированы не были.

«Роспотребнадзор организовал в школе дезинфекцию, а сотрудники и ученики проходят дополнительное медицинское обследование. По предварительной информации, случаев заражения среди детей и педагогов не выявлено. Отмечается, что повар не участвовала в приготовлении пищи с начала учебного года», – пишет издание.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту возможной халатности при трудоустройстве сотрудницы. Устанавливается, имела ли женщина действительную санитарную книжку и соответствующие допуски к работе с детьми.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:06:32 24-09-2025

а чумы или сибирки не обнаружили?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:19 24-09-2025

Как мило....повар не учавствовала в приготовлении пищи
Засудить бы всех чтобы не повадно было .... от фирмы организующей мед. контроль до директора школы
Но у нас все ограничится постановкой манту поголовной детям и забвеним
Этим случаем Бастрыкин не хочет заинтересоваться?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

09:28:32 24-09-2025

Так я не понял. санитарную книжку ей кто делал??

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:31 24-09-2025

Мимопроходящий (09:28:32 24-09-2025) Так я не понял. санитарную книжку ей кто делал?? ...
Она покупается легко и непринужденно! А даже если не покупается, то в большинстве центров медосмотра сам медосмотр чистая формальность.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:12 24-09-2025

остальных когда на спид проверят по краю?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:12 24-09-2025

Гость (12:14:12 24-09-2025) остальных когда на спид проверят по краю?... вы можете хоть сейчас провериться, это БЕСПЛАТНО всегда

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров