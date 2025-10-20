Участник поисков семьи Усольцевых рассказал о странных обстоятельствах исчезновения
Он отметил, что снег, выпавший в ночь с 28 на 29 сентября, должен был сохранить следы, если бы семья пыталась выживать
20 октября 2025, 19:00, ИА Амител
Поиски семьи Усольцевых – Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, пропавших 28 сентября в районе Минской петли реки Мины, – возобновились с привлечением профессиональных спасателей. Однако участник первоначальных поисков Семен (имя изменено) в интервью aif.ru обратил внимание на ряд загадочных обстоятельств.
После двух недель активных поисков с участием волонтеров из разных регионов добровольцев попросили покинуть место. По некоторым данным, перед отъездом они подписали документы о неразглашении. По словам Семена, на месте работают МЧС и Следственный комитет, хотя ходили слухи о возможном участии ФСБ и даже о задержании семьи.
Одной из главных загадок остается полное отсутствие следов пребывания семьи в тайге.
«Следов нет от слова "совсем". Нет характерных поломанных веток, вообще ничего», – сообщил Семен.
Он отметил, что снег, выпавший в ночь с 28 на 29 сентября, должен был сохранить следы, если бы семья пыталась выживать.
Опытный таежник Сергей Усольцев, по словам добровольца, умел ходить по лесу, не оставляя следов. Однако Семен уверен, что с семьей что-то случилось сразу в день пропажи. Хотя географическое положение района (близость границы с Хакасией и Монголией) теоретически допускает версию о побеге, участник поисков считает ее маловероятной.
В настоящее время поиски продолжаются с привлечением профессиональных спасательных формирований, однако тайна исчезновения семьи Усольцевых остается нераскрытой.
20:06:53 20-10-2025
От добра к добру не бегают.
00:30:50 21-10-2025
Год назад возле с. Гонохово Каменского района пропала женщина. Был снег тоже. Связь ловила. Искали её и не нашли. Нашли потом случайно рыбаки. Не показатель.
12:29:33 22-10-2025
От села до горы там около 8 км. Это идти около 1,5 часов. Туда и обратно 3 часа. Ребенок только после первых 10-15 мин попросился на шею. И так идти 3 часа. Если в этот день выпал снег, то явно хоть и папа мог донести до села дочку, но она явно устроила истерику так как земерзла + мама подогревала огонь скорее всего тем что нужно где то укрыться. При укрытии чтото произошло с папой или со всеми. Или заблудились.