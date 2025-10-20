Участник поисков семьи Усольцевых рассказал о странных обстоятельствах исчезновения

Он отметил, что снег, выпавший в ночь с 28 на 29 сентября, должен был сохранить следы, если бы семья пыталась выживать

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

Поиски семьи Усольцевых – Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины, пропавших 28 сентября в районе Минской петли реки Мины, – возобновились с привлечением профессиональных спасателей. Однако участник первоначальных поисков Семен (имя изменено) в интервью aif.ru обратил внимание на ряд загадочных обстоятельств.

После двух недель активных поисков с участием волонтеров из разных регионов добровольцев попросили покинуть место. По некоторым данным, перед отъездом они подписали документы о неразглашении. По словам Семена, на месте работают МЧС и Следственный комитет, хотя ходили слухи о возможном участии ФСБ и даже о задержании семьи.

Одной из главных загадок остается полное отсутствие следов пребывания семьи в тайге.

«Следов нет от слова "совсем". Нет характерных поломанных веток, вообще ничего», – сообщил Семен.

Он отметил, что снег, выпавший в ночь с 28 на 29 сентября, должен был сохранить следы, если бы семья пыталась выживать.

Опытный таежник Сергей Усольцев, по словам добровольца, умел ходить по лесу, не оставляя следов. Однако Семен уверен, что с семьей что-то случилось сразу в день пропажи. Хотя географическое положение района (близость границы с Хакасией и Монголией) теоретически допускает версию о побеге, участник поисков считает ее маловероятной.

В настоящее время поиски продолжаются с привлечением профессиональных спасательных формирований, однако тайна исчезновения семьи Усольцевых остается нераскрытой.