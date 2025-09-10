Ученица умерла после урока физкультуры в школе на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное дело

10 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

15-летняя девочка скончалась в больнице после потери сознания во время забега на 50 метров на уроке физкультуры в школе города Елизово, сообщает Минздрав Камчатского края.

Инцидент произошел 10 сентября. По словам одноклассников, школьница никогда не жаловалась на здоровье и чувствовала себя хорошо до рокового забега.

После финиша девочка потеряла сознание. Учителя и медики, прибывшие через три минуты, пытались спасти ее, но она впала в кому и скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.