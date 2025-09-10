Ученица умерла после урока физкультуры в школе на Камчатке
Следственный комитет возбудил уголовное дело
10 сентября 2025, 20:00, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
15-летняя девочка скончалась в больнице после потери сознания во время забега на 50 метров на уроке физкультуры в школе города Елизово, сообщает Минздрав Камчатского края.
Инцидент произошел 10 сентября. По словам одноклассников, школьница никогда не жаловалась на здоровье и чувствовала себя хорошо до рокового забега.
После финиша девочка потеряла сознание. Учителя и медики, прибывшие через три минуты, пытались спасти ее, но она впала в кому и скончалась в реанимации, не приходя в сознание.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка. Проводится проверка для установления всех обстоятельств трагедии.
20:22:40 10-09-2025
Кормят народ импортозамещательской химозой (колбасой без мяса, молоком не прокисающее, сыры не плесневеющие...)
Потом думают , куда здоровье девается у русских.
22:03:33 10-09-2025
Гость (20:22:40 10-09-2025) Кормят народ импортозамещательской химозой (колбасой без мяс... Где и зачем вы такое гуано приобретаете? Молоко скисает, сыр зеленушкой покрывается, колбасу кот кушает (правда много не даем) и хлеб сохнет, если доступ воздуха имеется. Наверное вам самого себя спрашивать надо, почему вы так сильно экономите...
07:23:05 11-09-2025
Гость (22:03:33 10-09-2025) Где и зачем вы такое гуано приобретаете? Молоко скисает, сыр... Гость, ты много вопросов задаешь, видимо пока работаешь на ВПК, денежек хватает?
08:52:39 11-09-2025
Гость (07:23:05 11-09-2025) Гость, ты много вопросов задаешь, видимо пока работаешь на В... Денежек хватает, но хотелось бы больше. К ВПК отношения не имею, работаю в частной организации. Но тратить честно заработанные деньги на эрзац продукты, как это делаете вы, я точно никогда не буду.
09:19:44 11-09-2025
Гость (22:03:33 10-09-2025) Где и зачем вы такое гуано приобретаете? Молоко скисает, сыр... Не надо ля-ля. Молока из советского детства в нашем городе в магазинах нет, про колбасу лучше помолчать - она ВСЯ не понятно из чего, а обмануть хоть Вас, хоть вашего кота очень легко при современном развитии производства, без лаборатории не поймешь и цена ого-го(Бахетле например).
С хлебом проще - хлебопечка и мука не из Марии-Ра(Макфа тоже уже не то), подойдет Беляевская, От мельника, лучше всего Гранмулино.
С сырами лучше всего, к счастью, но мало местных. Мне нравились сыры Солонешенского маслосырзавода, но лет 5 не встречаю в маленьких магазинах, а в сетевых никогда не было
09:32:45 11-09-2025
Гость (09:19:44 11-09-2025) Не надо ля-ля. Молока из советского детства в нашем городе в... Это которое порошковое, по 20 коп? Или колбаса с туалетной бумагой вместо мяса. Да ты, батенька- эстет!
20:30:14 10-09-2025
Жалоб не было, медосмотр ещё не проходили..
09:26:38 11-09-2025
Около 110 школы 4 вейпточки. Это ни о чем не говорит?
09:38:22 11-09-2025
Гость (09:26:38 11-09-2025) Около 110 школы 4 вейпточки. Это ни о чем не говорит?... вскрытие покажет
12:17:10 11-09-2025
Жаль детишек - слепые, плоскостопые, глухие, мелкие.