Ученые нашли уникальный звук, способный защитить от укачивания в транспорте

При помощи подачи звука определенной частоты можно подавить раздражение вестибулярного аппарата

22 октября 2025, 14:35, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новый подход к борьбе с укачиванием, предложенный исследователями из Японии, базируется на использовании звуковых колебаний. Разработанная методика, успешно протестированная как на людях, так и на крысах, продемонстрировала значительное снижение симптомов уже после короткого, минутного сеанса. О механизме действия этой звуковой терапии в интервью "Авторадио" пояснила врач-терапевт Надежда Чернышова:

«Несогласованность между визуальным восприятием и телесными ощущениями является причиной укачивания. Это расхождение и провоцирует головокружение и тошноту. Звук определенной частоты способен подавлять избыточную стимуляцию вестибулярного аппарата. Благодаря их близкому расположению во внутреннем ухе звуковое воздействие облегчает состояние человека, страдающего от укачивания», – отметила эксперт.

В будущем ученые намерены модифицировать данную технологию для применения в различных транспортных средствах, включая авиацию и морской транспорт. Это изобретение потенциально может принести облегчение миллионам людей, испытывающим дискомфорт от укачивания во время путешествий.