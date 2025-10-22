Ученые нашли уникальный звук, способный защитить от укачивания в транспорте
При помощи подачи звука определенной частоты можно подавить раздражение вестибулярного аппарата
22 октября 2025, 14:35, ИА Амител
Новый подход к борьбе с укачиванием, предложенный исследователями из Японии, базируется на использовании звуковых колебаний. Разработанная методика, успешно протестированная как на людях, так и на крысах, продемонстрировала значительное снижение симптомов уже после короткого, минутного сеанса. О механизме действия этой звуковой терапии в интервью "Авторадио" пояснила врач-терапевт Надежда Чернышова:
«Несогласованность между визуальным восприятием и телесными ощущениями является причиной укачивания. Это расхождение и провоцирует головокружение и тошноту. Звук определенной частоты способен подавлять избыточную стимуляцию вестибулярного аппарата. Благодаря их близкому расположению во внутреннем ухе звуковое воздействие облегчает состояние человека, страдающего от укачивания», – отметила эксперт.
В будущем ученые намерены модифицировать данную технологию для применения в различных транспортных средствах, включая авиацию и морской транспорт. Это изобретение потенциально может принести облегчение миллионам людей, испытывающим дискомфорт от укачивания во время путешествий.
14:45:27 22-10-2025
всё фигня.
Если вестибюлярка ни к чёрту- ходи пешком.
Ну я хз где в городе вы нашли страдающих от укачивания в транспорте...
15:01:22 22-10-2025
тренировать с младенчества - и всё. наши дети с рождения в авто, на трамвае или автобусе ездили раза 4 если, то хорошо. И вот их не укачивает. а у знакомых нет автомобиля - так их укачивает вообще всех, и отца и детей. ездили с ними в поездку - насмотрелись ужасов, все время их тошнило! больше не поедем вместе
17:16:16 22-10-2025
Гость (15:01:22 22-10-2025) тренировать с младенчества - и всё. наши дети с рождения в ... Что за чушь у некоторых в головах.)))
15:32:18 22-10-2025
Про звуки в Бермудском треугольники хорошо знают ))) А от укачивания коньяк хорошо помогает.
20:39:02 22-10-2025
Побочка? Панический ужас с непроизвольным опорожнением?
07:18:18 23-10-2025
Всё верно. Поэтому в автобусах обычно шансон играет, чтобы неуравновешенных пассажиров не укачивало.