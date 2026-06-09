Ученые опубликовали список аллергенов и календарь пыления растений в Алтайском крае

В перечень вошли 14 растений

09 июня 2026, 09:45, ИА Амител

Женщина, аллергия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ученые АлтГУ опубликовали список аллергенов и календарь пыления растений в Алтайском крае. Сотрудники института географии с 2004 года изучали концентрацию пыльцы в воздухе Барнаула и поделились результатами.

Аллергены Алтайского края

Эксперты выяснили, что на территории Барнаула встречаются такие аллергены: ивы, березы, тополя, клены, вязы, ели, сосны, липы, щавели, подорожники, крапива, полынь, злаки и маревые.

Сколько длится сезон пыления в Алтайском крае?

Сезон пыления перечисленных растений складывается из трех этапов. Первый приходится на апрель — май. Раздражителями для аллергиков в этот период преимущественно становятся древесные породы: ивы, березы, тополя, клены, вязы.

Вторая волна пыления происходит с конца мая до середины июля. Аэроспектр в это время включает уже пыльцу сосны, липы и злаков.

«Третья волна охватывает период с середины июля до конца лета и отличается наибольшим таксономическим разнообразием. В спектре регистрируются пыльцевые зерна злаков, маревых, полыни, крапивы, щавеля и подорожника», — рассказала старший преподаватель кафедры природопользования и геоэкологии института географии АлтГУ Алена Стребкова.

Как влияет погода на пыльцу в воздухе?

Ученые АлтГУ установили прямую связь между погодными условиями и концентрацией пыльцы. Главный триггер для начала пыления — накопление суммы эффективных температур (когда среднесуточная температура устойчиво превышает +5 градусов).

Наибольшая концентрация пыльцы в приземном слое воздуха наблюдается в сухую погоду со слабым ветром (до 3–4 м/с). При полном штиле она оседает на землю, а при сильных потоках воздуха рассеивается.

Безопасные зоны для аллергиков

Выяснилось, что наиболее благоприятная территория для аллергиков — предгорная, там преобладают хвойные породы с более низкой аллергенностью.

В то же время степные зоны признают наименее комфортными из-за обилия трав и лиственных деревьев.