Учителей предложили бесплатно кормить один раз в день

Финансировать расходы предлагается в том числе за счет федерального бюджета

08 октября 2025, 13:51, ИА Амител

Столовая в школе / Фото: amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий закрепить за учителями право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, пишет "Парламентская газета".

«Права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены», – отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили предусмотреть для регионов возможность получения федеральных субсидий на софинансирование организации питания педагогов.

