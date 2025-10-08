Учителей предложили бесплатно кормить один раз в день

НОВОСТИНаука и образование

08 октября 2025, 13:51, ИА Амител

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий закрепить за учителями право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, пишет "Парламентская газета".

«Права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены», – отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили предусмотреть для регионов возможность получения федеральных субсидий на софинансирование организации питания педагогов.

Ранее в Госдуме предложили защитить педагогов от увольнений за личные публикации в интернете.

Гость

13:56:12 08-10-2025

почему этого раньше не делали? объели бы учителя?

Гость

13:57:22 08-10-2025

С какой стати? кормите воспитателей/нянечек, врачей/ медсестёр и тд. муниципальных.. что мелочиться то

Гость

14:04:53 08-10-2025

Вы лучше учителям ЗП поднимите, и им не нужны подачки с вашего барского плеча

Гость

14:15:56 08-10-2025

Гость (14:04:53 08-10-2025) Вы лучше учителям ЗП поднимите, и им не нужны подачки с ваше... Не до учителей им. Им бы полиции и военным ЗП поднять. Вот сразу видно кто нужен Родине (или власти?).

Гость

16:03:14 08-10-2025

Гость (14:04:53 08-10-2025) Вы лучше учителям ЗП поднимите, и им не нужны подачки с ваше... Если учителям ЗП поднять, то они как депутаты начнут икру покупать. Так на всех икры не напасешься. Лучше покормить, но немного, чтобы на 6 уроков хватило, не больше.

Светлана

14:07:08 08-10-2025

На некоторые новости у меня возникает вопрос - почему среди смайликов нет "палец вниз".

Шинник

14:44:22 08-10-2025

Светлана (14:07:08 08-10-2025) они заняты двумя смеющимися смайлами.
Ограничение места....
Сайт не резиновый ! На всех смайлов не хватит !

Гость

14:35:39 08-10-2025

Просто поднимите учителям зарплату! А обеды можете не трогать.

Гость

17:57:57 08-10-2025

Даже собак чаще кормят.

Гость

18:10:10 08-10-2025

Да ничего не будет. Успокойтесь! Пенсионерам уже 13ю пенсию выплатили и к дню рождения. Тоже обсуждали очень активно и убедительно. Но мы знали что ничего не будет!

Гость

13:07:59 09-10-2025

Уж совсем опустили учителей ниже плинтуса своим предложением. Прежде, чем создавать видимость заботы, поинтересовались бы, сколько этого пресного, невкусного, полезного.. питания идет на выброс. Или на прокорм домашней скотины. Личное наблюдение- далеко не всегда кот и собака, неизбалованные судьбой, даже не подходят к такой еде.

