Учителей предложили бесплатно кормить один раз в день
Финансировать расходы предлагается в том числе за счет федерального бюджета
08 октября 2025, 13:51, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий закрепить за учителями право на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, пишет "Парламентская газета".
«Права педагогических работников на бесплатное горячее питание в федеральном законодательстве не закреплены», – отмечается в пояснительной записке.
Авторы инициативы предложили предусмотреть для регионов возможность получения федеральных субсидий на софинансирование организации питания педагогов.
Ранее в Госдуме предложили защитить педагогов от увольнений за личные публикации в интернете.
13:56:12 08-10-2025
почему этого раньше не делали? объели бы учителя?
13:57:22 08-10-2025
С какой стати? кормите воспитателей/нянечек, врачей/ медсестёр и тд. муниципальных.. что мелочиться то
14:04:53 08-10-2025
Вы лучше учителям ЗП поднимите, и им не нужны подачки с вашего барского плеча
14:15:56 08-10-2025
Гость (14:04:53 08-10-2025) Вы лучше учителям ЗП поднимите, и им не нужны подачки с ваше... Не до учителей им. Им бы полиции и военным ЗП поднять. Вот сразу видно кто нужен Родине (или власти?).
16:03:14 08-10-2025
Гость (14:04:53 08-10-2025) Вы лучше учителям ЗП поднимите, и им не нужны подачки с ваше... Если учителям ЗП поднять, то они как депутаты начнут икру покупать. Так на всех икры не напасешься. Лучше покормить, но немного, чтобы на 6 уроков хватило, не больше.
14:07:08 08-10-2025
На некоторые новости у меня возникает вопрос - почему среди смайликов нет "палец вниз".
14:44:22 08-10-2025
Светлана (14:07:08 08-10-2025) они заняты двумя смеющимися смайлами.
Ограничение места....
Сайт не резиновый ! На всех смайлов не хватит !
14:35:39 08-10-2025
Просто поднимите учителям зарплату! А обеды можете не трогать.
17:57:57 08-10-2025
Даже собак чаще кормят.
18:10:10 08-10-2025
Да ничего не будет. Успокойтесь! Пенсионерам уже 13ю пенсию выплатили и к дню рождения. Тоже обсуждали очень активно и убедительно. Но мы знали что ничего не будет!
13:07:59 09-10-2025
Уж совсем опустили учителей ниже плинтуса своим предложением. Прежде, чем создавать видимость заботы, поинтересовались бы, сколько этого пресного, невкусного, полезного.. питания идет на выброс. Или на прокорм домашней скотины. Личное наблюдение- далеко не всегда кот и собака, неизбалованные судьбой, даже не подходят к такой еде.